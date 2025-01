Esteja alerta à imigração ilegal, diz Manipur CM

O ministro-chefe de Manipur, N. Biren Singh, informou na quinta-feira (23 de janeiro de 2025) aos povos indígenas do estado para estarem alertas ao problema da imigração ilegal de Mianmar e Bangladesh.

A nota de advertência do ministro-chefe estaria ligada à rodovia Mahur-Tamenglong, que conectará Manipur ao centro de Assam após a conclusão. O governo liderado pelo Partido Bharatiya Janata no estado está preocupado com o acesso da população de Bangladesh a esta estrada.

“Existe a possibilidade de os migrantes entrarem em Manipur se escaparem à detecção em Assam”, disse Singh à Presspersons na capital do estado, Imphal, ao citar o “problema de Bangladesh” enfrentado por Assam e Tripura desde a derrubada do governo de Sheikh por Hasina. há um ano.

Manipur faz fronteira com Mianmar, mas não com Bangladesh.

“Na frente oriental, enfrentamos a migração ilegal de pessoas de Mianmar. Nos lados ocidental e sul, enfrentamos o problema dos migrantes do Bangladesh. Apelo a todos os povos indígenas para que tenham cuidado”, disse ele.

Embora um estrangeiro precise da licença de área protegida, qualquer indiano que viva fora do estado deve possuir uma licença de linha interna ou ILP para entrar em Manipur. O ILP, um documento oficial de viagem sob uma lei da era britânica, permite que um cidadão indiano permaneça em Manipur por um período limitado.

plantações de papoula

O ministro-chefe disse que o governo estadual continuará a destruir as plantações de papoula em Manipur. “A polícia estadual, juntamente com Assam Rifles, CRPF, BSF, funcionários do exército e do departamento florestal, estão tomando medidas para destruir as plantações de papoula. Vamos continuar”, disse ele.

As plantações de papoula e a migração ilegal de pessoas de Mianmar estão entre as razões por trás do conflito entre os povos Meitei e Kuki-zo, que já custou mais de 250 vidas e deslocou cerca de 60.000 desde maio de 2023.

O ministro-chefe afirmou que a situação da lei e da ordem no estado melhorou, o que levou o seu governo a relançar as missões de “ir para as colinas” e “ir para as aldeias”. Estes foram os principais programas do governo liderado pelo BJP durante o seu primeiro mandato, de 2017 a 2022.

Desde dezembro, Singh participou de programas nos distritos de Kamjong, Senapati e Tengnoupal, de maioria Naga, antes de realizar uma reunião de gabinete no distrito de Tamenglong na terça-feira.

Criadores de conteúdo alertam

O primeiro-ministro alertou os influenciadores das redes sociais e os criadores de conteúdo contra a propagação do ódio online, o que poderia gerar uma ruptura entre as comunidades.

“Apelo a todos os gestores de redes sociais em Manipur para que se comportem adequadamente, para que não sejam criados mal-entendidos desnecessários devido às suas declarações irresponsáveis. Os criminosos serão punidos de acordo com a lei do país. “É um assunto sério e estamos acompanhando”, disse ele.