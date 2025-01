Esteja alerta, as trovoadas estão previstas para atingir a maior parte da capital provincial hoje

Jacarta – A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica (BMKG) pediu aos cidadãos que estejam atentos às tempestades que ocorreram no domingo na maior parte da capital provincial.

O meteorologista da BMKG, Bagas Briliano, no canal do YouTube que segue em Jacarta, disse que a partir da região de Sumatra, a previsão é de tempo nublado na cidade de Banda Aceh, chuva fraca em Tanjung Pinang e possibilidade de chuva moderada na região de Medan.

“Esteja alerta para tempestades nas áreas de Pekanbaru e Padang”, disse ele.

 Relâmpagos em Indramayu – mau tempo Foto: ENTRE FOTOS/Dedhez Anggara

Também na região de Sumatra, está prevista chuva fraca em Bengkulu e Palembang, enquanto as pessoas nas cidades de Jambi, Pangkal Pinang e Lampung são solicitadas a estar alertas para trovoadas. Quanto à ilha de Java, prevê-se que o tempo seja de chuva fraca nas áreas de Serang, Jacarta e Bandung, enquanto se espera que ocorra chuva moderada em Semarang e Surabaya.

“Tenha cuidado com as tempestades na área de DI Yogyakarta”, disse ele.

Em seguida, passando para as ilhas de Bali e Nusa Tenggara, a previsão é de chuva moderada na cidade de Mataram, enquanto Denpasar e Kupang têm potencial para tempestades.

Ao se mudar para a Ilha Kalimantan, você deve ter cuidado com tempestades que podem ocorrer em quase todas as áreas, incluindo Tanjung Selor, Pontianak, Samarinda, Palangkaraya e Banjarmasin.

“Então, para a região de Sulawesi, a previsão é de nuvens espessas na cidade de Gorontalo, enquanto em Palu, Manado e Kendari haverá chuva fraca”, disse ele.

Enquanto isso, está prevista chuva moderada para a cidade de Makassar, e a cidade de Mamuju tem potencial para tempestades.

Além disso, no leste da Indonésia, a previsão é de tempo densamente nublado na cidade de Manokwari, enquanto chuvas leves são possíveis em Ambon, Ternate, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya e Merauke.

Bagas também lembrou ao público que esteja alerta para as inundações das marés nas costas das Ilhas Riau, Ilhas Bangka Belitung, Banten, Java Central, Kalimantan do Sul e Maluku do Norte. (FORMIGA)