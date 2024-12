Estes 7 movimentos de treino são eficazes para perder peso rapidamente

Jacarta – Perder peso não é apenas uma questão de dieta, mas também envolve exercícios físicos eficazes. Com a combinação certa de movimentos de treino, o corpo queimará mais calorias e acelerará o processo de queima de gordura.

Iniciando de linha de saúdeAqui estão 7 movimentos de treino eficazes para perda de peso:

Os burpees são um dos movimentos cardiovasculares mais eficazes para queimar calorias em pouco tempo. Este movimento envolve quase todos os músculos do corpo, desde as pernas, o núcleo, até as mãos, por isso é muito bom para aumentar a força e resistência física.

Para fazer um burpee, comece em pé – Agache-se e coloque as mãos no chão – Salte para trás até que seu corpo esteja na posição de flexão – Faça uma flexão e depois volte para a posição de agachamento – Termine em pulando no ar.

2. Alpinista

 Ilustra??o de alpinistas

O alpinista é um movimento cardiovascular que não apenas queima calorias, mas também treina a força central. Este movimento pode ser realizado em qualquer lugar, simplesmente na posição de prancha.

Comece em uma posição de flexão ou prancha – Traga um joelho em direção ao peito e depois retorne-o à posição original – Troque as pernas em um movimento rápido, como se estivesse escalando uma montanha – Faça esse movimento o mais rápido possível para aumentar a intensidade .

Os polichinelos são um exercício cardiovascular simples, mas eficaz, para queimar calorias. Esse movimento ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo por todo o corpo e acelera o metabolismo.

Como fazer, fique em pé com os pés juntos e as mãos ao lado do corpo – Salte com os pés para os lados, enquanto levanta as mãos acima da cabeça – Volte à posição original saltando com os pés e as mãos para baixo.

4. Joelhos altos

Joelhos altos são um exercício cardiovascular que envolve correr sem sair do lugar, levantando os joelhos o mais alto possível. Este movimento acelera a frequência cardíaca e queima calorias de forma eficaz.

Os passos, Fique em pé com os pés juntos – Levante um joelho o mais alto possível, depois abaixe e levante o outro joelho – Faça esse movimento o mais rápido possível, mantendo o corpo ereto.

5. Agachamento e salto

Os saltos de agachamento são uma variação mais intensa do agachamento para queimar calorias e construir os músculos das coxas e glúteos.

Como fazer: Fique em pé com os pés afastados na largura dos ombros – faça um agachamento abaixando o corpo até que as coxas fiquem paralelas ao chão – Depois disso, salte o mais alto possível a partir da posição de agachamento – Repita esse movimento repetidamente.

6. Pulmões

Os pulmões são um exercício que treina os músculos das pernas e glúteos e ajuda a queimar calorias. Este movimento pode ser realizado com ou sem peso adicional.

Os passos, Fique em pé com os pés juntos – Dê um passo à frente e abaixe o corpo até que ambos os joelhos formem um ângulo de 90 graus – Volte à posição ereta e faça isso com o outro pé.

7. Prancha para fazer flexões

Este movimento é uma variação mais desafiadora da prancha. Além de ativar os músculos centrais, esse movimento também treina os músculos dos braços e do peito.

Comece em posição de prancha no chão, com o corpo paralelo e os cotovelos no chão – Levante o corpo usando as mãos, uma a uma, para ficar em posição de flexão – Depois disso, abaixe o corpo de volta à prancha Posição: Faça este movimento alternadamente.