Estes serão os mercados imobiliários mais competitivos em 2025, prevê o relatório Zillow

(NEXSTAR) – Embora a oferta nacional de habitação tenha atingido recentemente o máximo em quatro anos, comprar uma casa em algumas cidades dos EUA pode ser especialmente difícil em 2025, sugere um novo relatório da Zillow.

Para fazer as suas previsões, a Zillow analisou vários factores, incluindo a rapidez com que as casas foram vendidas e a sua própria previsão para o crescimento do valor das casas, nas 50 cidades mais populosas do país.

Em geral, Análise de Zillow. Certas cidades, principalmente na Costa Leste, poderão ter os mercados imobiliários mais atraentes em 2025.

Onde estão os mercados imobiliários mais aquecidos?

Pelo segundo ano consecutivo, Buffalo, Nova York, ficou em primeiro lugar na lista da Zillow. A empresa apontou para a relativa acessibilidade da cidade e o mercado de trabalho como fatores determinantes do status imobiliário competitivo de Buffalo.

“A construção que acompanha o crescimento de uma área continua sendo uma peça crucial para manter as moradias disponíveis e acessíveis. Na fria Buffalo, a competição entre os compradores continuará a ser intensa e o emprego crescerá muito mais rápido do que os construtores adicionam casas”, disse Skylar Olsen, economista-chefe da Zillow. .

Trump: “As taxas de juros são muito altas”



O segundo mercado mais popular, prevê Zillow, será Indianápolis. A área metropolitana, como outras cidades do Meio-Oeste que estão no topo da lista, tende a ter “preços de habitação e custos de aluguel abaixo da média”, o que alimentou a competição por compradores.

Os mercados imobiliários mais quentes da Zillow para 2025 podem ser vistos no mapa abaixo:

Buffalo, Indianápolis e Providence estão no topo da lista de 2025 da Zillow dos mercados imobiliários mais quentes, onde a concorrência entre os compradores será mais forte. (Zillow)

Virginia Beach, Virgínia, saltou mais de 20 posições no ranking do ano passado. De acordo com Zillow, conquistou o 13º lugar em sua lista graças, em parte, ao “crescimento do emprego que ultrapassou em muito as licenças para novas moradias”. Por outro lado, Memphis, Tennessee, caiu 30 posições porque o número de novas casas sendo construídas está ultrapassando o crescimento do emprego.

Também caíram significativamente nas classificações três áreas metropolitanas de Ohio (Cincinnati, Columbus e Cleveland), que ficaram em 2º, 3º e 8º lugar em 2024, respectivamente. Este ano, ficaram em 11º, 12º e 14º lugar, respectivamente.

O tráfego piorou muito nessas cidades dos EUA, conclui o relatório



Outras grandes áreas metropolitanas que caíram no ranking foram Orlando e Tampa, na Flórida; Atlanta, Geórgia; Las Vegas, Nevada; e Los Angeles, Califórnia. Você pode ver a lista completa no Zillow aqui.

Como será a compra de uma casa em 2025?

Independentemente de onde você esteja comprando uma casa nova, ainda pode ser difícil. As taxas hipotecárias podem ser imprevisíveis ao longo do ano, alerta Olsen, mas há boas notícias: “Os compradores em todo o país deverão ver mais opções de vendas do que nos últimos anos, juntamente com um crescimento lento e constante dos preços”.

Zillow relata atualmente que os mercados imobiliários mais fortes para os vendedores estão no Nordeste. Isso inclui várias cidades de Nova York (Rochester, Syracuse, Buffalo e Nova York), bem como áreas metropolitanas de Connecticut, Massachusetts e Rhode Island. A única cidade fora do Nordeste considerada um “mercado de forte vendedor” é San Jose, Califórnia.

As cidades principalmente do sul, da Flórida ao Texas, são consideradas mercados compradores. Zillow coloca Cape Coral, na Flórida, no topo da lista, seguida por McAllen, no Texas; Nova Orleães; Miami; e Jackson, Mississipi.

Os pagamentos são feitos em um acordo de US$ 100 milhões com a Verizon, mas as pessoas estão desapontadas



A taxa média de hipotecas de 30 anos atingiu 6,85% no final de 2024, a mais alta relatada desde julho de 2024, de acordo com dados do Freddie Mac. Em um comunicado, o economista-chefe do Freddie Mac, Sam Khater, disse que “uma escassez esmagadora de moradias” está assolando o país. mercado.

A Reserva Federal poderia reduzir as taxas, embora lentamente, em 2025, o que poderia ser benéfico para as taxas hipotecárias. (Embora a Reserva Federal não defina as taxas hipotecárias, ele as influencia.) As taxas hipotecárias de longo prazo geralmente seguem o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos, que, por sua vez, é impulsionado em parte pelas perspectivas de mercado sobre a inflação e pelo Federal Reserve. Taxa referencial da reserva.

Isto significa que, pelo menos indirectamente, os cortes na taxa directora da Fed podem exercer pressão descendente sobre as taxas hipotecárias, mesmo que não mudem ao mesmo tempo.

Também não está claro como o presidente eleito, Donald Trump, poderá afetar essas taxas. Na terça-feira, ele disse que “as taxas de juros estão muito altas” durante uma entrevista coletiva em seu clube de Mar-a-Lago.

Fonte