Estive lá no dia 6 de janeiro: não podemos deixar Trump reescrever a história.

Estamos numa encruzilhada neste país.

Hoje, aqueles de nós que valorizam a nossa democracia reflectiremos sobre a insurreição violenta Donald Trump instigou há quatro anos. Ao mesmo tempo, o Congresso certificará os resultados para que Trump possa voltar a ser presidente dos Estados Unidos. “Espera-se que Trump perdoe muitos dos rebeldes que participaram do cerco ao Capitólio.”nove minutos”depois de assumir o cargo.

Não será isto uma traição ao nosso governo, à nossa Constituição e ao nosso país? Já não acreditamos na responsabilização pelas transgressões dos extremistas que profanaram o Capitólio e atacaram agentes da polícia sob a bandeira de um regime autoritário?

Meus colegas e eu, que protegemos o Capitólio naquele dia, não temos o privilégio de esquecer os tumultos de 6 de janeiro. Para mim ainda parece que foi ontem.

Servi no Exército dos EUA e testemunhei a violência em combate, mas nunca pensei que veria uma brutalidade semelhante dentro do Capitólio dos EUA. Os manifestantes me agrediram durante cinco horas. Eu estava barricando os túneis com meu corpo, recebendo golpe após golpe dos desordeiros usando armas improvisadas e equipamento policial roubado. No final, eu estava coberto com meu próprio sangue. Exausto, oprimido e oprimido, eu não sabia se conseguiria voltar para casa para ver minha esposa e meu filho. Essas memórias horríveis estão gravadas em meu cérebro. Nunca esquecerei esse sentimento.

Como muitos outros oficiais que serviram naquele dia, passei anos em terapia física e mental e passei por duas cirurgias para curar essas feridas, mas esse sentimento nunca me abandonou de verdade. Isso alterou a trajetória da minha carreira e da minha vida. Trump e os seus desordeiros não só roubaram a minha saúde, mas também o meu sustento e o dos meus colegas oficiais.

De acordo com Trump e os republicanos do MAGA, 6 de janeiro de 2021 foi um “dia de amor.” Se ser espancado e pisoteado por uma multidão violenta é amor, então Trump e os rebeldes que me atacaram sob a sua bandeira quase me amaram até à morte. Enquanto servia naquele dia, não me concentrei nas implicações do ataque. Eu estava apenas fazendo meu trabalho.

Deixe-me ser muito claro: os republicanos no Congresso não apoiam a aplicação da lei se apoiam o perdão daqueles que atacaram agentes da polícia e tentaram derrubar o nosso governo – a antítese da lei e da ordem.

Kellyanne Conway disse na Fox News que acredita que os democratas “acordam todas as manhãs e olham o calendário do iPhone e diz 6 de janeiro. A data nunca muda.” Pois bem, os oficiais que ficaram gravemente feridos defendendo o Capitólio jamais poderão esquecer essa data. Os republicanos no Congresso que não se manifestam contra Trump e as atrocidades de 6 de Janeiro tomaram uma posição contra a aplicação da lei, contra a vontade dos eleitores e contra a Constituição.

Donald Trump concorreu a um segundo mandato para evitar a responsabilização pelos seus crimes. Os republicanos no Congresso são cúmplices no seu desrespeito pelo Estado de direito. Eles não querem apenas deixar o dia 6 de Janeiro para trás: querem apagar a marca indelével que este ataque flagrante deixou na história americana. Eles não conseguem encarar o facto de que as suas mentiras desencadearam uma insurreição fatal e a sua negligência é uma traição de mais de 140 policiais que ficaram feridos ou morreram após o ataque.

Até que Donald Trump e o povo americano realmente aceitem o quão perto estivemos de perder a nossa democracia, a data poderá muito bem permanecer 01/06/2021.

Não odeio Trump ou seus seguidores. Alguns deles são meus parentes. O que não suporto é o dano irreparável que eles e as suas mentiras causaram a este país, especialmente quando nos damos conta de que arriscamos as nossas vidas para defender as deles. No entanto, os republicanos no Congresso não conseguiram sequer encontrar coragem para criar uma comissão bipartidária para investigar o ataque ou encontrar coragem para condenar Trump, a mesma pessoa cujos apoiantes queriam prejudicá-los.

Até hoje, o presidente da Câmara Mike Johnson (R-La.) Recusou-se a desligar o placa cerimonial que o Congresso aprovou há dois anos um projeto de lei para instalar uma homenagem dentro do edifício do Capitólio aos policiais que lutaram para defendê-lo. É uma traição fundamental à aplicação da lei e ao Estado de direito. Quando Trump voltar ao túnel onde quase foi assassinado pelos seus apoiantes, deverá ler os nomes de todos os funcionários que traiu na sua busca pelo poder.

Todos os membros do Congresso, incluindo os republicanos em ambas as câmaras, têm o dever de se opor publicamente e em voz alta ao perdão de criminosos que atacaram e tentaram matar os seus colegas e agentes da polícia. O povo americano também tem um papel a desempenhar; Eles devem pedir aos seus representantes eleitos que se oponham publicamente ao perdão daqueles que atacaram o Capitólio para derrubar a sua democracia.

O Estado de direito se aplica a todos. Há um caminho difícil pela frente, mas se todos contribuirmos e lutarmos para defender a nossa democracia, poderemos finalmente virar a página no dia 6 de janeiro de 2021 e preservar a nossa democracia para as gerações futuras.

Sargento. Aquilino Gonell é um ex-oficial da Polícia do Capitólio e membro do conselho do Courage for America que ficou gravemente ferido enquanto defendia o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Ele é coautor de “American Shield: o sargento imigrante que defendeu a democracia” .

