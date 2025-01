Estrada GST congestionada com tráfego intenso enquanto as pessoas retornam a Chennai após os feriados de Pongal

A rodovia GST foi bloqueada pelo tráfego em Perungalathur na noite de domingo, quando aqueles que haviam viajado para sua cidade natal nos feriados de Pongal começaram a retornar à cidade.

Embora a Delegacia de Polícia de Tambaram tenha destacado pessoal para regular o tráfego e anunciado medidas para desviar veículos pesados ​​​​através de Oragadam, vários veículos se moviam pára-choque a pára-choque de Perungalathur para Tambaram.

Os veículos ficaram na fila por mais de um quilômetro durante uma hora. T. Murugesan, que estava voltando de Vandavasi para casa em Adyar com sua família, disse que havia tráfego intenso nas pontes Maduranthakam, Chengalpattu e Perungalathur, o que fez com que seu tempo de viagem fosse estendido em duas horas.

Da mesma forma, os usuários das estradas enfrentaram dificuldades na praça de pedágio de Paranur, em Chengalpattu, no sábado e domingo, com veículos fazendo fila em todos os balcões por pelo menos um quilômetro.

Um alto funcionário da polícia do distrito de Chengalpattu disse que foram tomadas providências para desviar os veículos através do entroncamento Singaperumal Koil em direção a Thiruporur, em Rajiv Gandhi Salai, para aliviar o congestionamento do tráfego.

Um alto funcionário da Autoridade Nacional de Rodovias da Índia disse que as barreiras não estavam operacionais nas praças de pedágio de Paranur e Vikravandi para facilitar a livre circulação do tráfego e economizar tempo para os usuários das estradas.

A Southern Railway anunciou serviços especiais de trem suburbano de Kattankulathur a Tambaram das 4h às 6h20 na segunda-feira.