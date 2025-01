Estrada para Vizag como um centro de cinema ainda em construção

Uma mistura vibrante de beleza natural, patrimônio e confortos modernos, Visakhapatnam é um paraíso para o cineasta. Com sua unidade marinha de 30 kilômetro, praias virgens e um exuberante parque de ecoturismo, a cidade oferece ouro cinematográfico a cada etapa. Acrescente a esses templos antigos, o patrimônio budista, o impressionante ‘Erralatti Dibbalu’ (dunas de areia vermelha) perto de Bheemunipatnam, que data de 20.000 anos, e o Cuevas de Erase de um milhão de anos e você tem um tesouro de locais.

Desde o histórico forte em Vizianagaram e Bobbili até os movimentados estúdios de cinema e escolas de treinamento da cidade, Visakhapatnam atende a todas as necessidades cinematográficas. Não é de surpreender que quase todas as principais estrelas, da NTR e Rajinikanth até Chieranjevi e Balakrishna, tenham adornado sua paisagem. Com uma reputação de oferecer sucesso de grande sucesso e uma crença sentimental em sua magia, ela se estabeleceu firmemente como um centro de cinema indiano.

Para diretores como Suneel Kumar Reddy, que filmou mais de 10 filmes aqui, a atratividade da cidade está em sua versatilidade: “Vizag é um lugar estratégico para o cinema, já que você pode encontrar quase todos os lugares que precisa: praias, colinas , florestas e quase tudo na natureza, dentro do raio de 100 km da cidade.

Os visitantes tirando fotos de uma ‘delegacia de polícia’ criada no Rama Naidu Studio em Beach Road, em Visakhapatnam. | Crédito da foto: V. Raju

Ele acrescenta que a natureza cosmopolita de Visakhapatnam é uma grande vantagem para os cineastas: “Por exemplo, se a diversidade étnica é retratada em um filme, a mistura vibrante de pessoas na cidade oferece um rico grupo de talentos, graças à presença da marina Del Este. Comando da sede e numerosas organizações do governo central e do governo central aqui.

Reddy continua a explicar que Visakhapatnam é a única cidade em Andhra Pradesh, após a bifurcação, com uma cultura tão cosmopolita. “As pessoas são calorosas e aconchegantes. Ao contrário de outros lugares, conflitos e confrontos são raros aqui, o que é crucial para os cineastas que procuram um ambiente harmonioso.

Geograficamente, a proximidade de Visakhapatnam com Odisha e Bengala Ocidental dá fácil acesso a vários lugares na costa leste, diz ele. “Não é surpreendente, os filmes de ódio e bengalis estão sendo feitos em Vizag. Diretores como Jandhyala, K. Viswanath e K. Balachander popularizaram os lugares pitorescos da cidade e seus arredores em seus filmes desde os anos 1970. De sua carreira, eles foram filmados aqui e acabaram sendo sucessos em massa “, lembra ele.

O diretor, no entanto, ressalta que, embora as instalações de animação e jogos estejam disponíveis na cidade, eles estão longe de serem adequados. “Estudos de tapas verdes são necessários. Infelizmente, a indústria cinematográfica não é uma prioridade para nenhum governo, embora saiba que é um meio poderoso e contribui imensamente para a economia do estado “, diz ele, acrescenta que uma política de cinema integral deve ser formulada e implementada.

Reddy sugere promover o conceito de ‘estadias em casa’ para incentivar os proprietários de casas e proprietários particulares a oferecer suas casas para filmagens. A cultura dos proprietários que alugam suas casas para filmagens deve ser cultivada e o governo deve facilitar essa criação de uma lista de ‘estadias na casa’ e oferecer incentivos ou concessões para motivá -los, acrescenta ele.

Visitantes do extenso estudo de Rama Naidu em Beach Road, em Visakhapatnam. | Crédito da foto: V. Raju

De acordo com um artista líder em estágio e cinema de Visakhapatnam, N. Nageswara Rao, a região do norte de Andhra tem sido uma rica fonte de talento para a indústria cinematográfica, produtores de diretores, treinadores de cinema, letristas e atores que foram estabelecidos em seus respectivos campos, como Saluri Rajeswara Rao, Puri Jagannadh, L. Satyanand, RP Patnaik e Kulasekhar, para citar alguns.

“Quase todas as instalações estão disponíveis no Vizag e os filmes podem ser feitos a um custo menor. O número máximo de maquiadores na indústria cinematográfica de Telugu é Narsipatnam. O governo deve anunciar oficialmente a Vizag como um centro de cinema para Andhra Pradesh e tomar medidas concretas nessa direção ”, diz ele.

Rama Naidu Studios, empoleirado em uma exuberante colina verde na cidade, oferece uma impressionante vista panorâmica da praia e do mar. Com uma propriedade de 35 -ACR, o estudo está equipado com dois quartos, uma colônia de acomodações de classe média, seis salas de maquiagem, oito salas de suíte e um ‘Museu de Cinema’. As estradas bem mantidas do estudo, um templo e um ambiente meticulosamente paisagístico completam seu ambiente pitoresco.

Inaugurado em 2008 pelo então ministro principal YS Rajasekhara Reddy, o estudo está atualmente em renovação. “Estamos renovando uma estrutura antiga para abrir um café no Dia dos Namorados no próximo mês, para turistas e visitantes”, diz P. Vamsi Shankar, gerente de estudo. “O protagonista de Rajinikanth ‘Coolie’ está sendo filmado em Vizag, com algumas cenas filmadas em nosso estudo e algumas mais programadas nos próximos dias”.

A Universidade de Andhra (AU), que introduziu o primeiro curso de nível universitário em artes teatrais na Índia durante a década de 1960, fez contribuições significativas para a indústria, produzindo muitos artistas talentosos, diz P. Bobby Vardhan, um chefe se aposentou do Departamento de a Universidade de Jornalismo e Comunicação em Massa. “Os surtos ao ar livre foram realizados em Vizag há décadas, continuando mesmo após a bifurcação do estado”, acrescenta.

Visitantes do estúdio Naidu Rama em Beach Road, em Visakhapatnam. | Crédito da foto: V. Raju

O técnico de cinema L. Satyanand, que aconselha os aspirantes a artistas por meio de seu Instituto de Treinamento na cidade desde décadas, ajudou a moldar estrelas como Pawan Kalyan e Mahesh Babu. Para que a indústria prospere ainda mais em Vizag, algumas grandes estrelas devem ser estabelecidas na cidade, estabelecendo uma tendência para que outros continuem, disse ele em uma interação anterior com O hindu.

Embora as discussões sobre o estabelecimento de um centro da indústria cinematográfica em Vizag tenham sido Ongo do governo do YSRCP, o que chegou ao poder em 2019, fez algumas tentativas, não tenha se materializado muito.

Durante o evento antes do lançamento de Volume da Waltair No terreno da Universidade de Andhra, em janeiro de 2023, Chirejeevi anunciou planos de se estabelecer em Vizag, compartilhando que sua casa estava sendo construída perto da estrada da praia de Bheemunipatnam. Este anúncio causou emoção entre os participantes e reviveu a esperança entre aqueles que há muito sonham com Vizag para se tornar um centro da indústria cinematográfica.

Recentemente, uma disputa entre o governo de Telangana, dirigida por A. Revanth Reddy, e as elites da indústria cinematográfica em Hyderabad promoveram discussões sobre a potencial mudança da indústria cinematográfica para Vizag. Alguns da indústria acreditam que a Vizag pode se desenvolver paralelamente a Hyderabad, fornecendo aos cineastas uma escolha alternativa de localização.

Isso também pode permitir que Andhra Pradesh receba sua parte fiscal e renda gerada pela indústria cinematográfica de Telugu. Fontes da indústria indicam que o governo Chandrababu Naidu está interessado nessa iniciativa.

Enquanto isso, Sagi Sree Hari Varma, um BLAMMU DE VISAKHAPATNAM que estudou cinema na USC Cinematic Arts, Califórnia, e o Instituto de Cinematografia de Gerasimov na Rússia, tem grandes ambições de fornecer a “produção virtual” de cortar a cidade, uma técnica que encontrou durante o Seu tempo nos estúdios da Disney em 2019.

“Essa tecnologia usa telas de LED de 20 x 60 pés como pano de fundo para surtos, criando imagens ao vivo que mergulham os atores em um ambiente realista. A maior vantagem é que os efeitos visuais são apresentados e capturados em tempo real na câmera, eliminando a necessidade de integrá -los durante o estágio de pós -produção ”, explica ele.