Estranho, mas é verdade, Marshanda viveu 3 dias e 4 noites na escuridão total

Jacarta – A atriz Marshanda está mais uma vez no centro das atenções do público depois de compartilhar sua experiência de passar pela terapia de auto-isolamento total ou Darkness Retreat em Los Angeles.

Esta terapia, que ocorre durante 3 dias e 4 noites, tem como objetivo ajudar a pessoa a alcançar a paz interior e a superar traumas do passado.



Em um programa matinal da Ambyar TransTV, Marshanda revelou que decidiu fazer essa terapia como parte de um esforço para manter sua saúde mental. Durante a terapia ele viveu em completa escuridão, sem qualquer luz.

“Neste retiro de escuridão passei 3 dias e 4 noites, escuridão total, escuridão total, só eu”, disse Marshanda.

Esta terapia não envolve apenas a escuridão total, mas também a satisfação de necessidades básicas, como comer e dormir em condições mínimas de luz. Marshanda admitiu que precisava procurar comida e fazer todas as atividades no escuro.

“Todo dia está escuro como breu, embalado, comendo no escuro, então eu fico tipo, ah, é esse pão ou são essas azeitonas, ah, são essas amêndoas?”, disse Marshanda.

No entanto, foi acompanhado por um facilitador que lhe proporcionou terapia e apoio emocional periodicamente.

“Uma ou duas vezes por dia tem um facilitador e a gente conversa, mas a porta não abre, então tem uma barreira, eles nos dão uma terapia chamada terapia somática”, acrescentou Marshanda.

Marshanda também sentiu os resultados desta terapia. Ele admitiu que conseguiu fazer as pazes com o trauma do passado e encontrou a paz interior que procurava.

“Agora me sinto confortável comigo mesmo, é uma nova descoberta, uma coisa é que posso deixar para lá”, disse Marshanda.

Darkness Retreat é uma forma de terapia alternativa que se tornou cada vez mais popular nos últimos anos. Esta terapia é considerada eficaz para ajudar as pessoas a superar vários problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e traumas.

No entanto, é importante lembrar que esta terapia é melhor realizada sob supervisão profissional e não é adequada para todas as pessoas.