“Estratégias eficientes de uso da terra são vitais para Kerala em meio à rápida urbanização e às mudanças climáticas”

Palestrantes em um seminário sobre ‘uso da terra baseado no coco e mudanças climáticas’ organizado pelo Conselho de Uso da Terra do Estado de Kerala (KSLUB) na segunda-feira pediram estratégias para o uso eficiente da terra no estado em contextos de rápida urbanização, mudanças climáticas e redução do risco de desastres .

O seminário de um dia foi organizado em conexão com as comemorações do 50º aniversário da KSLUB. O ministro-chefe Pinarayi Vijayan, que inaugurou o programa, disse que o uso ideal das terras disponíveis era vital para a implementação de métodos agrícolas modernos no estado.

Vijayan sublinhou a necessidade de utilizar imagens de satélite, ferramentas de inteligência artificial e aprendizagem automática para estratégias de utilização do solo. Dados precisos sobre corpos d’água e topografia adequada em relação às culturas também são vitais, disse ele. Secas, inundações, deslizamentos de terra e ciclones afectaram Kerala e os seus sistemas agrícolas. Como parte das estratégias para enfrentar estes desafios, estão a ser preparados planos de gestão de catástrofes a nível das agências locais, disse ele.

Jiju P. Alex, membro do Conselho de Planeamento do Estado de Kerala, sublinhou a necessidade de uma política abrangente de utilização do solo no contexto de desafios novos e emergentes. É também importante examinar como os padrões de utilização da terra podem adaptar-se ao fenómeno da rápida urbanização e como a produção agrícola pode ser aumentada utilizando a terra disponível no contexto das alterações climáticas, disse o Dr. Alex. No caso do coco, é fundamental substituir árvores velhas por variedades de alto rendimento ou aumentar a produção, disse.

MC Dathan, Mentor (Ciência) do Ministro-Chefe, instou a KSLUB a fazer uso eficaz dos serviços geoespaciais oferecidos pela Agência Nacional de Sensoriamento Remoto para elaborar estratégias para o uso eficaz da terra.

O Ministro da Alimentação e Abastecimento Civil, GR Anil, que preside, lançou o site do projeto ‘Sajalam’, sob o qual serão criados planos de conservação e gestão de recursos hídricos para blocos marcados como ‘semicríticos’. Os MLAs Antony Raju e IB Satheesh, o presidente do distrito de Thiruvananthapuram Panchayat, D. Suresh Kumar, e a comissária de uso da terra, Yasmin L. Rasheed, falaram.