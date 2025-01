Estreia em Shifting Gears: programa de Tim Allen quebra recorde de transmissão da ABC

Após sua estreia na série em janeiro passado, a ABC anunciou que o novo programa de comédia de Tim Allen Mudança de marcha estabeleceu oficialmente um novo recorde de audiência. A veterinária de 2 Broke Girls, Kat Dennings, também dirige a comédia.

Shifting Gears se torna a estreia da série de streaming mais assistida da ABC

Shifting Gears se tornou a série ABC mais assistida lançada no Hulu e Hulu na Disney+, superando o recorde anterior estabelecido por The Conners em 2018. Nos primeiros sete dias, o novo programa atraiu um público multiplataforma total de quase 17 milhões de espectadores. . Também se tornou uma das estreias de séries de televisão mais assistidas desta temporada.

“A série começa com Matt (Allen), o teimoso e viúvo proprietário de uma oficina de restauração de carros clássicos. “Quando a filha distante de Matt, Riley (Dennings), e seus filhos adolescentes se mudam para a casa deles, a verdadeira restauração começa”, diz o logline. “Riley teve desentendimentos com o pai enquanto crescia e saiu para se casar com o namorado que ela odiava. Agora divorciada, Riley é forçada a voltar para casa com dois filhos, na esperança de que ela e seu pai consigam fazer as coisas funcionarem desta vez.

O elenco inclui Allen como Matt, Dennings como Riley, Seann William Scott como Gabriel, Daryl Chill Mitchell como Stitch, Maxwell Simkins como Carter, Barrett Margolis como Georgia e Jenna Elfman como Eve Drake, com Brenda Song estrelando como Caitlyn. . É produzido e escrito por Mike Scully e Julie Thacker Scully, que já trabalharam com Allen na série Last Man Standing. Os produtores executivos são Allen, Marty Adelstein, Becky Clements, Richard Baker e Rick Messina, com Dennings também produzindo. É uma produção da 20th Television.

(Fonte: O casaco)