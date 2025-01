Os supostos atletas e treinadores juvenis retornaram do campeonato do Kansas em um voo condenado

Existem vários controles deslizantes e treinadores proeminentes no navio de uma aeronave de passageiros que colidiram com o rio Potomac em Washington, DC, após uma colisão militar de helicóptero. A lista de vítimas é incluída pelos campeões mundiais da Rússia Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov.

O voo 5342 transportou 60 passageiros e quatro tripulantes de Wichite no Kansas para a capital dos EUA quando ele atingiu o helicóptero do Exército do Black Hawk. Supostamente não havia sobreviventes.

Os passageiros eram atletas, treinadores e familiares da equipe de desenvolvimento nacional, um programa de treinamento para os principais sliders de slider, informou Wichita Eagle, citando patinação americana.

A cidade foi realizada pelo Campeonato Nacional de Esportes na semana passada, e alguns jovens atletas de elite participaram de aulas avançadas lá, explicou Outlet.

Alguns dos skatistas têm a ver com a Rússia, segundo relatos da mídia. Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov, um casal que venceu o evento da Copa do Mundo de 1994, estavam no navio de vôo, disse Tass. Então, supostamente, ela era Inna Ljubanskaya, que conquistou medalhas com seu parceiro e esposa Valery Spiridon em vários eventos de patinação soviética e internacional.

Alguns vendedores alegaram que a maioria dos jovens atletas veio da comunidade de patinação russa-americana na figura.

Havia temores de que o skatista americano Ilia Malin, cuja família veio para os EUA da URSS, estivesse entre as vítimas, mas confirmou que esse não era o caso. Os atletas proeminentes expressaram seu choque após a tragédia, incluindo Malinin, Luke Wang e Ethan Peal.