Estruturas raras da idade de ferro descobertas em Nalgonda

Uma descoberta arqueológica veio à tona nos arredores de Gudipalli, uma sede de mandal no distrito de Nalgonda, onde estruturas raras da Idade do Ferro foram encontradas em um estado descuidado.

E. Sivanageddy, arqueólogo e CEO da Indian Publication Foundation, fez essa revelação após uma exploração com base nas informações fornecidas por B. Srinivasa Reddy, membro da Kotha Telangana Charitra Brundam.

Durante sua pesquisa de domingo (23 de fevereiro de 2025), o Sr. Sivanageddy identificou vários menhirs, as pedras em massa erguidas verticalmente em memória do falecido e um dolmen estranho, uma tumba megalítica usada para depositar restos humanos. Ele enfatizou que esses monumentos da Idade do Ferro, que datam de 2000 e 1000 a. C., estão à beira da extinção devido a atividades de pedreiras e expansão agrícola na região.

O que distingue os dolmen é sua pedra angular incomum, uma rocha enorme colocada na estrutura em vez da laje retangular convencional. Esse desvio das práticas funerárias típicas dá ao local considerável importância arqueológica.

Segundo Sivanageddy, a rocha, que serve como pedra angular, foi transportada de áreas próximas e posicionada com o esforço coletivo das comunidades da Idade do Ferro. Os dolmen são apoiados por uma parede de detritos de duas placas de cada lado, destacando ainda mais as habilidades de engenharia dos antigos habitantes.