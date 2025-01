Estudante de Bengaluru conquista o primeiro lugar em Karnataka na Olimpíada Meteorológica Nacional

Saanvi Jha, aluno da Ryan International School, Kundalahalli, Bengaluru, sendo recentemente felicitado pelo Departamento Meteorológico da Índia nas comemorações do 150º aniversário em Nova Delhi.

Saanvi Jha, aluno da 9ª classe da Ryan International School, Kundalahalli, Bengaluru, garantiu o primeiro lugar em Karnataka na Olimpíada Meteorológica Nacional. Ela foi felicitada pelo Departamento Meteorológico da Índia (IMD) durante as comemorações do 150º aniversário realizadas em Nova Delhi, de 14 a 15 de janeiro de 2025.

Saanvi recebeu um escudo cerimonial e um certificado em reconhecimento por sua conquista. A cerimônia contou com um discurso do primeiro-ministro Narendra Modi. Saanvi recebeu seu prêmio de M. Ravichandran, Secretário do Ministério de Ciências da Terra, e M. Mohapatra, Diretor Geral de Meteorologia.

Além da cerimônia de premiação, Saanvi participou de um workshop organizado pelo IMD no dia 13 de janeiro. O IMD, uma agência subordinada ao Ministério das Ciências da Terra, é responsável pelas observações meteorológicas, previsões meteorológicas e sismologia na Índia.