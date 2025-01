Estudante de engenharia tenta saquear um banco em Wanaparthy, Telangana, e acaba atrás das grades junto com o marido e três associados

O Superintendente de Polícia de Wanaparthy, Ravula Giridhar, compartilhou detalhes da vã tentativa de saquear o cofre da agência Amarchinta do Union Bank no distrito de Wanarparthy, Telangana, em uma entrevista coletiva realizada na segunda-feira (6 de janeiro de 2025). | Crédito da foto: mediante acordo

Uma mulher casada buscando B.Tech. O show foi parar atrás das grades junto com seu marido depois que eles tentaram saquear o cofre da agência Amarchinta do Union Bank, no distrito de Wanarparthy, em Telangana, a quase 160 quilômetros de Hyderabad. Eles se infiltraram no prédio do banco removendo as grades das janelas.

A mulher, P. Ankitha, 23, seu marido, R. Jagadishwar Reddy, 32, foram presos junto com seu parente R. Bhaskar Reddy, 42, e dois de seus associados, 43. M. Nagaraju, 19, e K. Ganesh, 19.

A Superintendente de Polícia de Wanaparthy, Ravula Giridhar, ao compartilhar detalhes da vã tentativa de saquear o banco, disse na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) que Ankitha planejou um plano para roubar o banco e convenceu seu marido a ajudá-la a pagar suas dívidas.

A Superintendente de Polícia de Wanaparthy, Ravula Giridhar, exibe as ferramentas usadas pela gangue na tentativa de saquear o forte da agência Amarchinta do Union Bank, no distrito de Wanarparthy, Telangana. | Crédito do vídeo: mediante acordo

O pessoal do banco percebe a oferta vã

Os funcionários do banco tomaram conhecimento da vã tentativa de saque ao perceberem o guidão do cofre caído no chão ao abri-lo, na manhã de 30 de dezembro de 2024, após dois dias de férias. Os cabos do gravador de vídeo digital que conecta as câmeras de vigilância foram encontrados quebrados. Quando o VDR desapareceu, os vidros das janelas do banheiro se estilhaçaram.

“No entanto, as joias de ouro, dinheiro e documentos dentro do cofre estavam intactos”, disse o SP. Ao alertar a rede de informantes, a polícia intensificou as fiscalizações veiculares no bairro. Na tarde de domingo (5 de janeiro de 2025), a polícia interceptou um carro na cidade de Amarchinta como parte de uma inspeção de rotina. “Eles acabaram sendo suspeitos. Ankitha emergiu como chefão do crime quando admitiu o crime”, disse Giridhar.

Ankita foi vítima de golpista e depois traiu três jovens

Depois de concluir o diploma no Politécnico, ingressou na carreira de engenharia. Enquanto procurava emprego, ele foi vítima de um fraudador que lhe tirou cinco lakh rúpias por garantir que lhe forneceria trabalho na Ferrovia Centro-Sul. Isso aconteceu há três anos. Decidindo recuperar o dinheiro que havia perdido, a mulher supostamente enganou três jovens com promessas semelhantes e cobrou-lhes ₹ 18 lakh, segundo o SP.

Finalmente, ele se casou. “Ela gastou o dinheiro obtido de forma fraudulenta no seu estilo de vida luxuoso e em viagens a Goa com o marido”, disse o SP. Ao saber que “suas vítimas” estavam abordando a polícia, ela contou o “episódio de traição” ao marido e procurou sua ajuda para sair do problema financeiro. “Assisti a vídeos no YouTube sobre assaltos a bancos e saques. Ela examinou de perto todos os detalhes do roubo cometido por Warangal SBI há quase um mês”, disse o SP.

Mais tarde, fez o reconhecimento de alguns bancos do distrito e decidiu saquear o banco Amarchinta porque havia arbustos atrás do edifício do banco.

Na noite de 27 de dezembro, retiraram as grades das janelas e se infiltraram no prédio com pés de cabra e chaves inglesas. Depois de entrar no cofre, eles tentaram arrombar o armário usando pés de cabra e chaves inglesas. Quando eles bateram repetidamente no armário, o guidão se soltou. Percebendo que não conseguiriam abri-lo, a turma abandonou o local.

Preocupados com as câmeras de vigilância capturando a tentativa, os réus cortaram os cabos das câmeras e levaram o DVR, que foi recuperado pela polícia.

Há três dias, integrantes da quadrilha foram ao prédio do banco, retiraram as grades de ferro das janelas e as recolocaram, garantindo que sua ação não levantasse suspeitas.