Estudante de Hyderabad morto a tiros em Washington

Um estudante de 26 anos de Hyderabad foi morto a tiros em Washington, Estados Unidos. A vítima, identificada como K. Ravi Teja, era natural de RK Puram em Chaitanyapuri. Ele havia viajado para os Estados Unidos em 2022 para fazer mestrado e havia concluído recentemente os estudos.

Teja teria morrido no local. As circunstâncias do tiroteio permanecem obscuras e estão atualmente sob investigação.

A Associação Estudantil Indígena Norte-Americana abordou a tragédia no Dia X, afirmando: “Horas antes da inauguração, Ravi Teja, um estudante de 26 anos de Hyderabad, Índia, foi tragicamente baleado e morto em Washington, DC. Ele se mudou para os Estados Unidos em 2022 para fazer seu MBA. “As circunstâncias que envolveram o tiroteio estão atualmente sob investigação.”

O incidente gerou críticas da União Nacional de Estudantes da Índia (NSUI), que culpou o governo do Partido Bharatiya Janata (BJP) por não garantir a segurança dos estudantes indianos no exterior.

Em uma postagem em Que medidas foram tomadas para proteger os estudantes indianos no exterior?

A NSUI acusou ainda o governo de negligenciar o bem-estar dos estudantes indianos que procuram oportunidades no estrangeiro.

“Sob a liderança do primeiro-ministro Modi, os sonhos dos estudantes indianos estão a transformar-se em pesadelos. A apatia do governo continua a pôr em perigo aqueles que deixam a sua terra natal em busca de melhor educação e oportunidades. A NSUI exige respostas e ações para proteger os nossos alunos que estudam no estrangeiro! a organização escreveu.