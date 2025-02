Estudantes secundários em instalações militares na Alemanha protestam nos movimentos anti-dei de Hegseth

Os estudantes do ensino médio de uma escola militar americana na Alemanha protestaram na terça -feira contra políticas que eliminam a diversidade, a equidade e a inclusão (DEI) no Departamento de Defesa ao deixar a aula durante a visita do secretário de Defesa Pete Hegseth ao país.

Uma carta às famílias do vice -diretor da escola de patch Alexis Small, Obtido pelo Washington PostEle disse que 55 estudantes deixaram a turma “em protesto por eventos recentes”.

Os alunos deixaram o prédio por 50 minutos “de maneira ordenada” e ficaram no pátio da escola antes de retornar à aula.

“Dodea (atividade da educação do Departamento de Defesa) respeita os direitos de nossos alunos de expressar expressamente suas opiniões por meio da fala e de outros meios, desde que seja feito respeitosamente, não interfere com os direitos dos outros e não interrompe o aprendizado na escola. Nossa escola se compromete a proporcionar um ambiente seguro, onde todos são tratados com respeito e incentivados a ajudar os outros ”, afirmou Small.

“Nossos professores, administradores e funcionários continuam reforçando uma sensação de comunidade escolar positiva e pedem que sua associação trabalhe com o filho para discutir ações significativas que podem ser tomadas para participar de nossa comunidade”, acrescentou.

O protesto ocorreu quando Hegseth estava na Alemanha, com Imagens da NBC Mostrando os alunos cantando “dei”.

Hegesh prometeu libertar o exército de Dei, depois de uma diretiva do presidente Trump para completá -lo completamente do governo federal.

“Justiça social e DEI estão fora; Estudos de história, engenharia e guerra estão em. Devemos restaurar o espírito guerreiro para @deptofdefense e começar com nossos futuros líderes ”, ele publicou em X.

Hegesh emitiu orientação a todas as escolas militares no final de janeiro para proibir recursos destinados a celebrar eventos culturais, mesmo para o mês da história negra.

Hegseth também está implementando a ordem executiva de Trump, exceto para pessoas militares abertamente transexuais.

A colina se comunicou com a escola para comentar.

