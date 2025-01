Estudo: Carros podem reduzir a satisfação com a vida se…

Nova York, AO VIVO – Um estudo recente descobriu que a dependência excessiva dos automóveis pode reduzir os níveis de satisfação com a vida.

O estudo examinou adultos que vivem em áreas urbanas e suburbanas e identificou um “efeito limite da dependência do carro na satisfação com a vida”.

De acordo com o estudo, as pessoas que utilizam o carro para mais de 50% das atividades fora de casa experimentam uma diminuição na sua satisfação com a vida. No entanto, o uso moderado do carro pode aumentar a felicidade.

Rababe Saadaoui, principal autor do estudo do Guardian, explicou que o uso ocasional do carro pode aumentar a satisfação com a vida.

 Ilustração de dirigir um carro.

“Mas se alguém tem que dirigir com muito mais frequência, começa a relatar níveis mais baixos de felicidade. “A dependência excessiva dos automóveis tem um impacto negativo, a tal ponto que os danos superam os benefícios”, afirmou, citado pela VIVA Otomotif no sábado, 4 de janeiro de 2025.

A dependência do carro costuma ser influenciada pelo local onde você mora. Os residentes das grandes cidades podem caminhar para comprar bens de primeira necessidade, enquanto aqueles que vivem nos subúrbios ou nas áreas rurais muitas vezes têm de percorrer longas distâncias para chegar à loja mais próxima.

Esta situação não afeta apenas o estilo de vida, mas também o nível de bem-estar. Infelizmente, a solução mais fácil é mudar para um local mais acessível ao transporte.

No entanto, este não é um passo fácil para a maioria das pessoas. Portanto, esta investigação insta os planeadores urbanos e os decisores políticos a encorajarem a utilização de diversos modos de transporte e padrões espaciais que possam reduzir a dependência dos automóveis.

Espera-se que esta medida crie um equilíbrio entre as necessidades de mobilidade e a felicidade das pessoas, para que a dependência extrema dos automóveis possa ser minimizada.