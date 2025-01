Estupro de menor em Kerala: 44 presos, dois acusados ​​no exterior, diz a polícia

Até agora, a Equipa Especial de Investigação prendeu 44 pessoas no caso sensacional de alegado abuso sexual de uma menina Dalit em Pathanamthitta. Imagem apenas para fins representativos | Crédito da foto: Getty Images/iStockphoto

A Equipe de Investigação Especial da Polícia de Kerala (SIT), que investiga o caso sensacional de suposto abuso sexual de uma menina Dalit no distrito, prendeu 44 pessoas até agora em conexão com o assunto, disse na terça-feira (14 de janeiro) um policial distrital sênior. oficial. , 2025).

DIG S. Ajeetha Begum, que supervisiona a investigação, disse que 30 FIRs foram registados em conexão com a alegada agressão sexual da menina e dos 59 arguidos citados nos casos, 44 foram presos.

“Dois dos acusados ​​fugiram. Eles estão atualmente no exterior. Estamos considerando emitir circulares de alerta para eles. Também estamos planejando emitir um aviso de canto vermelho para eles através da Interpol”, disse o oficial aos canais de televisão.

“Além deles, mais 13 devem ser presos”, afirmou.

“Estamos procurando a localização deles. Eles serão presos em breve. A SIT realizará uma investigação científica e infalível. Não pouparemos nenhum dos acusados. Não haverá acordo. Levaremos todos eles à justiça. lei, “, disse o oficial.

A investigação até agora revelou que vários dos acusados ​​conheceram a menina em um ponto de ônibus particular em Pathanamthitta. Eles então a levaram para vários locais em veículos e a submeteram a abusos, disse a polícia.

A investigação também constatou que a menina, enquanto cursava a turma XII no ano passado, foi levada por um jovem que a conhecia pelo Instagram a um seringal em Ranni, onde ele a estuprou junto com outras três pessoas.

A polícia disse que a investigação revelou que ela foi estuprada coletivamente em pelo menos cinco ocasiões, incluindo incidentes dentro de um carro e no Hospital Geral Pathanamthitta em janeiro de 2024.

A menina, hoje com 18 anos, alega na denúncia que foi abusada sexualmente por 62 pessoas desde os 13 anos.

O assunto veio à tona durante o aconselhamento conduzido pelo Comité de Bem-Estar Infantil, depois de os professores da vítima numa instituição de ensino terem informado o painel sobre mudanças notáveis ​​no seu comportamento.

Posteriormente, o Comité notificou a polícia e está em curso uma investigação.

O SIT foi formado para realizar uma investigação completa do incidente, com Pathanamthitta MP SP PS Nandakumar liderando a equipe sob a supervisão do chefe de polícia distrital VG Vinod Kumar.

A equipe é formada por mais de 30 policiais, inclusive mulheres, de diversas patentes e delegacias.

DIG Ajitha Beegam disse que assim que terminar a temporada de peregrinação de Sabarimala, mais oficiais serão incluídos no SIT.