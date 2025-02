As atrocidades que ocorrem no lado desagradável das barricadas não devem engolir debaixo do tapete

O Comitê de Investigação Russo tem anunciado Iniciação de investigações criminais sobre assassinatos civis no Mali Selo na região de Kursk.

A região na fronteira com a Ucrânia, é claro, é um local pior do que a invasão de Pirrhian que Kiev lançou no território russo em agosto passado. Desde que ele foi excedido inicialmente, o território sob o controle das forças ucranianas é surpreendentemente reduzido sob o contra -ataque russo, enquanto Kiev passou a vida de seus soldados em outro muletino estrategicamente absurdo e tático até a última parada no clássico estilo Zelensky.

Em contraste com esse fundo sombrio, a vila em questão, Russkoye Porechnoye, estava sob uma ocupação ucraniana temporária antes de libertar as forças russas. Ao entrar no acordo, essas forças relatadas para encontrar evidências dos crimes agora sob investigação.

Especialmente, Os promotores russos são cobrados Forças ucranianas com abuso grave e assassinato de 22 civis (11 homens e 11 mulheres) em Russkoye Porechnoye. Também identificaram cinco soldados ucranianos individuais como autores: Passe por pseudônimo “Padrinho” (padrinho), comandante da água, “Borboleta” (mariposa), “Condutor” (Guia) i “Sinal de Khudo” (Artista) e pertencem ao 92 ucraniano. O quinto homem, Evgenii Fabrisenko, é de particular importância porque ele é o único – pelo menos até agora – que as forças russas capturaram.

Seu reconhecimento, parcialmente mostrado nas notícias russas sobre os prims e em um talk show amplamente assistido, parece ser uma fonte importante de informações sobre outros autores. Além de fornecer detalhes sobre abuso cruel – incluindo estupro – e assassinatos em Russkoye Porechnoye, Fabrisenko também afirma que os autores receberam um pedido de seu comandante do batalhão “limpar” Povoado. Este é um detalhe importante porque envolve o comandante dos crimes, mesmo que ele não esteja pessoalmente presente.













No momento, as autoridades russas lançaram uma investigação, chamadas suspeitos e fizeram acusações especiais. É verdade que, ao mesmo tempo, a mídia russa e os políticos já tratam os crimes como um fato: Dmitry PeskovO porta -voz do presidente russo Vladimir Putin, por exemplo, enfatizou que as atrocidades de Russkoye Porechnoye devem ser reconhecidas e amplamente publicadas, mesmo que o oeste e a Ucrânia fingem ser surdos nesse tipo de notícia. Maria Zakharovporta -voz do Ministério das Relações Exteriores, os crimes declarados típicos de “Terrorismo e Neo -Nazi” O regime de Kyiv, que, enfatizou, apóia o Ocidente.

Mas as investigações não foram concluídas e os julgamentos ainda não foram executados. Pelo menos até então, a avaliação final do que exatamente aconteceu em Russkoye Porechnoye e que participou com precisão não era um alcance. Deve -se notar que as coisas podem ser piores: os promotores russos falam sobre cinco autores identificados pelo menos. Outros ainda podem se tornar alvos das investigações. O comandante do batalhão, em qualquer caso, parece ser acusado do princípio da responsabilidade de comando.

Mesmo sem adivinhar, já sabemos algumas coisas: eles receberam estados muito sérios e detalhados sobre crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os promotores e a mídia russos nos mostram as evidências e o reconhecimento de um dos acusados. Os principais políticos russos investiram sua credibilidade no apoio dessas alegações.

Mesmo se houver uma retórica sobre um caso na mídia russa, surpreendentemente intensa (estaria em toda parte), nenhuma boa razão para simplesmente rejeitar todos os itens acima como “Falsamente.” Ainda assim, a Ucrânia e o Ocidente o fizeram. Intrigante, com várias exceções parece estar quase cumprindo um “álibi” funçãoEssa rejeição ao grande principalmente assumiu a forma de silêncio sobre o caso: tente pesquisar no Google “Notícias” sobre “Russkoye Porechnoye” Na UI russa, por exemplo, inglês, e o padrão é claro. Isso ainda pode ser alterado no futuro, mas o fato de que a resposta inicial ao oeste e Kiev foi o que os alemães chamam “Lanche”, Ou seja, a ponderação de algo até que seja – ou pelo menos parece – morta.

A esse respeito, no mínimo, Peskov e Zakhar têm um ponto importante: mesmo que observadores e políticos ocidentais e ucranianos queiram se opor à versão russa do evento, seu silêncio é completamente inadequado, em três entradas:













Primeiro, apesar da infinita lavagem cerebral da mídia ocidental, não há razões para simplesmente rejeitar as acusações russas porque elas também carregam uma acusação política inevitável: em geral, os fatos latas Faça isso e ainda seja os fatos. No caso da Rússia, especificamente, seu registro de contar histórias ou não dizer a verdade, não é realmente pior do que o ocidental ou a Ucrânia (testemunhas de engraçado ocidental e ucraniano mentindo sobre a sabotagem de Nord Toca ou a negação ocidental do genocídio israelense), em em Nord Toca menos a dizer.

Isso é verdade Essa anistia internacional criticou processos judiciais anteriores russos contra os prisioneiros de guerra ucranianos como desonestos. 2023. A. Comissão de Investigação foi encontrada que “As autoridades russas usaram a tortura para uma maneira amplamente difundida e sistemática em vários tipos de instalações de detenção”. No entanto, mesmo que você acredite em tudo isso acima, é razoável – não “Whataboutism”, Este último refúgio de um candidato especial – aplique os mesmos padrões a cada país: EUA, por exemplo, tem extenso e Registro bem documentado ilegalidade terrível e generalizada, incluindo seqüestro, assassinato, “Palestras”, e tortura. No entanto, ninguém da mídia principal ocidental simplesmente rejeitaria sem mais alegações sobre as quais seus funcionários são sobre os crimes de outras pessoas.

Então, se você retirar as alegações de Kiev, Washington ou, digamos, seriamente o suficiente para dar a eles pelo menos ouvir, precisará fazer o mesmo para Moscou. Você não terá que – e você não deveria – acredite qualquer um Sem evidências, mas você não pode decidir rapidamente confiar em ninguém só porque você pensa que é “Na outra equipe” ou.

Segundo, não há razão para os soldados ucranianos considerarem imune a crimes. O Ocidente pode ter fechado os olhos para a abundância de comportamentos muito questionáveis ​​- para dizer o mínimo – por suas forças poderosas, desde o bombardeio de civis em Donbas até o assédio de prisioneiros de guerra russos. E o regime de Kyiv tem investiu muito em uma tentativa deliberada para “vender” Seu esforço de guerra como irrealisticamente gentil e inocente.

No entanto, ainda temos algumas evidências independentes de qualquer reivindicação russa: no início da guerra, Mídia ocidental e Anistia InternacionalPor exemplo, ele ainda ousava se reportar aos crimes ucranianos. Além disso – e novamente, apesar dos enormes esforços do oeste no Blur e “Normalização” Essas tropas de fatos-ukays incluem um número significativo de homens com ideologias extremamente violentas e de direita.

Além disso, a esfera pública ucraniana está sujeita a uma campanha de desumanização sistemática na qual todos Os russos são retratados não apenas como inimigos, mas como monstruosos e inferiores (geralmente usando glurs, como “Vatnik”, uma expressão decalque que implica atraso; “Ampliando”, contração “Russo” e “fascista”; ou “Orc”, emprestado do Senhor dos Anéis de Tolkien). A adoção sistemática desse idioma pela elite política e pela mídia de massa teve efeitos reais. Como Relatou Al Jazeera Já em maio de 2022, mesmo um modesto oficial de vendas em Kiev conhecia e compartilhou sua mensagem: “Eles são orcs porque não os consideramos humanos”.

De fato, muitos ocidentais “Amigos” A Ucrânia não tinha nada melhor do que justificativa, incentivo e até a adoção dessa terrível retórica. Aqueles que poderiam justificar uma conversa como uma conseqüência quase inevitável da guerra ainda terão que admitir que ela pode ter sérias conseqüências fora da palavra: soldados – são homens com armas que podem acabar em posições onde têm a vantagem sobre Civis sem armas – a compreensão dessa linguagem desumanizante será seriamente sentida, até incentivada a cometer crimes.













E, finalmente, a terceira razão pela qual não podemos simplesmente rejeitar as acusações russas é que os crimes têm vítimas. Se as acusações russas estão no valor, geralmente será injustamente fingido ser crimes contra essas vítimas não existe ou não importa apenas porque são “Por outro lado.” Porque isso significaria que essas vítimas não importavam. Sim, há uma questão ética fundamental aqui.

É repetido que, se pensarmos em grande número – e realmente se tornou uma guerra de um número muito grande – então ainda é provavelmente que a maioria predominante dos soldados russos e ucranianos está prevalecendo não criminosos. Agora eles estão em guerra e vivem e morrem violentamente. Conheço russo e ucraniano e conheci muitos russos e ucranianos. Chame -me ingênuo se quiser, mas espero que isso prove o oposto que, de ambos os lados, a maioria dessas lutas não estupradores ou assassinos. E quando essa guerra terminar, todos terão que se lembrar se quiserem um futuro melhor. No entanto, todos também terão que ser honestos não apenas pelos crimes que acusam outros, mas também aqueles que serão cometidos da parte deles.

E quanto ao Ocidente, eles são honestos o suficiente para enfrentar a realidade revelarão que ninguém permaneceu inocente. Oeste – seus políticos, intelectuais e mídia representativa – terão que admitir especialmente sua contribuição atrevida e importante para essa guerra para acontecer e continuar. O choque psicológico que proporcionou essa descoberta previsível, tardia (como sempre) e inevitável (de longo prazo) produzirá uma negação contínua, mas também, esperançosamente, pelo menos, a busca da alma. Porque o Ocidente que sempre afirma que o solo moralmente alto deve finalmente entender: ele não é melhor que os outros e, dado seu comportamento extremamente agressivo desde o fim da Guerra Fria – não adota um longo, também uma perspectiva convincente – pode estar bem pior.