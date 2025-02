Ethan Hawke e Russell Crowe estrelaram um filme épico histórico The Weight

Oscar nomeou Ethan Hawke (o norte) e o vencedor do Oscar Russell Crowe (Gladiator) assinaram oficialmente os principais papéis no próximo épico do período histórico, intitulado, O peso. O projeto vem de Padraic McKinley, que trabalhou anteriormente com Hawke na minissérie de 2020 Lord Bird, e com Crowe no programa de 2019, a voz mais forte.

Além do peso, Hawke está atualmente unido para estrelar vários filmes, incluindo a sequência de terror de Scott Derrickson, The Black Phone 2, Drama Musical de Richard Linklater Blue Moon, The Batso Mountain Drama com Daniel Radcliffe e o filme dos Beatles Andrew Stanton com Maya Hawke. Enquanto isso, Crowe foi visto recentemente em Kraven the Hunter no ano passado com Aaron Taylor-Johnson. Então você verá isso no filme de drama esportivo Beast em mim, no drama criminal American Son e no Historic Thriller Nuremberg.

Sobre o que é o peso?

“O filme segue Samuel Murphy, que, após a morte de sua esposa, é preso em um campo de trabalho liderado por Clancy, um supervisor sem escrúpulos”, diz a sinopse oficial. “Murphy só quer escapar e recuperar a custódia de sua filha, Penny, mas está enredada no perigoso esquema de contrabando de ouro de Clancy, enfrentando ameaças do deserto traiçoeiro e da possível traição em seu próprio grupo”.

O peso será dirigido por McKinley a partir de um roteiro escrito por Shelby Gaines, Matthew Chapman e Matthew Booi, baseado em uma história original de Booi e Leo Scherman. Espera -se que o projeto inicie sua produção em algum momento deste verão. Os produtores são os campos de Simon e Nathan para a Fields Entertainment, Ryan Hawke para a influência, Jonas Katzenstein e Maximilian Leo de Atinschein, Veronica Ferres para o filme de construção, com Ralf Berchtold como produtor executivo.

