Ethan Hawke escrevendo e produzindo remake de tiroteio para o século XX

Os estúdios do século XX estão desenvolvendo uma nova versão de O atiradorBaseado no clássico filme ocidental de 1950. O Prêmio da Academia, Ethan Hawke, assinou a caneta e produz a próxima reinvenção, que foi originalmente dirigida pelo lendário ator Gregory Peck.

No momento, ainda não está claro se Hawke assinará para direcionar o projeto, que está atualmente em desenvolvimento inicial. Além disso, Shelby Gaines também está escrevendo o roteiro com Hawke. Isso serve como o último projeto criativo do aclamado ator, depois de escrever e dirigir sua filha Maya Hawke no filme Wildcat de 2023.

O que é o atirador?

“No filme original, Jimmy Ringo é um atirador veterano conhecido por ser rápido no sorteio, mas seu talento inevitavelmente leva a problemas, com outros constantemente para desafiá -lo”, diz a sinopse original. “Tudo o que Ringo quer é se encontrar com sua família separada, mas ele tem que lidar com vários inimigos, incluindo o ambicioso jovem Sniper Hunt Bromley. Enquanto Ringo tenta se reconciliar com sua esposa, Peggy, descobre que ele não pode facilmente abalar seu passado violento.

Disney+ tem o melhor pacote de negócios Registre -se hoje para acessar a Disney+, Hulu e ESPN+

O atirador foi dirigido por Henry King de um roteiro escrito por William Bowers e Williams Sellers. Além do PCK, o filme também estrelou Helen Westcott como Peggy Walsh, Millard Mitchell como Mark, Jean Parker como Molly, Karl Malden como Mac, pula para Homeier como Hunt Bromley, Anthony Ross como Charlie e muito mais. Depois de mais de sete décadas, o filme ainda tem uma classificação de 94% de tomatômetro Tomates Rotten.

(Fonte: Prazo final)