Eu amo diz que os comentários de Dei no acidente de avião “sob o escritório do presidente”

O representante Gabe AMO (Dr.I.) criticou o presidente Trump no domingo por vincular práticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) para contratar o acidente de avião perto do Aeroporto Nacional de Reagan de Washington DC.

Triunfo, Em uma entrevista coletiva na quinta -feiraEle disse que não estava claro que os controladores de tráfego aéreo cometeram nenhum erro, mas também sugeriu que as iniciativas de diversidade enfraqueceram a Administração Federal de Aviação (FAA).

Em uma entrevista em “The Hill Sunday” pela Newsnation, Chris Starwalt perguntou I Love como explicar os “principais problemas” com a FAA, se não fosse pelas práticas de Dei.

“Bem, eu rejeito a premissa de que Dei é o lugar para começar a abordar isso. Precisamos de uma investigação sólida, tanto o NTSB quanto o NTSB e espero que meus colegas no Congresso façam o mesmo ”, disse AMO.

“Mas vamos ficar muito claros, está sob o escritório do presidente, depois de ter trabalhado por dois, sinto -me muito forte com isso, que ouviríamos uma declaração de que a identidade, sem qualquer conhecimento, desempenharia um papel em … (isso ) Crash é absolutamente ridículo ”, continuou ele.

“E então, acho que precisamos avançar em um processo de pesquisa real, e isso me ofende em nome de milhões de americanos que estão simplesmente tentando chorar e responder a esse incidente, em vez de outra tentativa do presidente de nos dividir. Isso é não é de responsabilidade desse escritório “.

Os jornalistas pressionaram Trump em sua conferência de imprensa na quinta -feira sobre suas declarações de que a diversidade tinha algo a ver com o acidente e perguntou como ele poderia chegar a essa conclusão sem ter provas.

“Porque eu tenho senso comum, ok? E, infelizmente, muitas pessoas não, “Trump respondeu”. direções diferentes, e você está lidando com computadores de nível muito alto, trabalho de computador e computadores muito complexos.

A causa do acidente entre um avião da American Airlines e um helicóptero militar na noite de quarta -feira ainda é desconhecido, e as autoridades de pesquisa não indicaram publicamente quem poderia ser responsável pelo acidente.

