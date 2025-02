Eu preciso extrair promoções para a Liga 1, Psim Jogja continua sendo a vitória do PSPS Pekanbaru

Yogyakarta, vivo – Psim Jogja passará pelo último jogo na temporada 2024/2025 do Grupo X Rodada 8 contra o PSPS Pekanbaru. O duelo das duas equipes será realizado no estádio Mandala Krida, em Yogyakarta, na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

O PSIM JOGJA VS PSPS PSPS PSPS 2024/2025 da Liga 2.

Para se tornar a parte superior do Grupo X e se qualificar imediatamente para a Liga 1, o PSIM Jogja realmente exige apenas um ponto adicional contra o PSPS Pekanbaru. Esse ponto adicional faz com que os pontos PSIM Jogja não sejam superados pelo PSPS Pekanbaru, que atualmente é finalista do Grupo X.

Em relação ao Partido Psim Jogja vs PSPS Pekanbaru, diretor de Psim Jogja, Yuliana Tasno, falou. Embora exija apenas um empate para se qualificar para a Liga 1, Liana vai ao time de Laskar Maram para vencer.

Liana quer que Psim Jogja feche seu último jogo em casa na Liga 2 com uma vitória contra seus seguidores fiéis.

“Pessoalmente, quero vencer. Não quero desenhar. Quero fechar este jogo maravilhosamente”, disse Liana quando os jornalistas entraram em contato no sábado, 15 de fevereiro de 2025.

“Se ele disse que está tudo bem, o importante é se qualificar para a Liga 1.

Liana garantiu que a condição atual da equipe estivesse em uma condição motivadora completa para vencer a partida contra o PSPS Pekanbaru. Liana espera que Psim Jogja ofereça uma doce vitória aos seus seguidores.

“Eu preparei um tratamento especial para os jogadores. Empurramos essa luta pelo primeiro lugar na Liga 2. Queremos que o PSIM ganhe o primeiro lugar. Ajuda a orar e apoiar”, concluiu Liana.

Mensagem sultão hb x

Em relação à grande oportunidade, o PSIM Jogja pode promover a Liga 1, o governador DIY Sri Sultan HB X falou. O sultão solicitou que Psim Jogja não não estivesse muito entusiasmado se ele quisesse promover a Liga 1.

“Minha esperança é não suportar. Se você é responsável, continuará perdendo. Depende do RR. HH”.

“Sim, espero que seja melhor (o jogo e a qualidade da equipe). Não o apoie”, continuou o sultão.

Como é conhecido, Psim Jogja, que é um dos clubes fundadores da PSSI, está ausente há muito tempo da casta mais alta da competição de futebol da Indonésia. Psim Jogja jogou pela última vez na primeira divisão (o nome antes de mudar para a Liga 1) foi em 2006.

Infelizmente, naquela época, Psim Jogja teve que desistir da competição da Primeira Divisão de 2006 devido ao terremoto que abalou o DIY e o ambiente. Desde então, o PSIM Jogja nunca foi promovido à Primeira Divisão ou Liga 1.