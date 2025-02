Eu trouxe as regras contra a chamada, sms spam

As mensagens comerciais legítimas agora terão mais requisitos de disseminação. | Crédito da foto: Getty Images

A Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia (TRAI) na quarta -feira (12 de fevereiro de 2025) notificou regras mais rigorosas para chamadas de spam e mensagens de SMS por meio de redes de telecomunicações. De acordo com a nova emenda aos regulamentos de preferência das comunicações comerciais de telecomunicações (TCCCPR), 2018, as empresas de telecomunicações devem aceitar reclamações contra spam após uma semana de recebimento dessas ligações, atuando em operadores de telemarketing não registrados mais rapidamente (dentro de cinco dias) e impor menos tolerância Limiares para spammers informados.

As mensagens comerciais legítimas agora terão mais requisitos de disseminação. “Os clientes podem identificar o tipo de mensagem comercial apenas olhando para o cabeçalho (remetente SMS) como” -p “,” -s “,” -t “e” -g “será sofrido com o cabeçalho da mensagem para a identificação de promocionais mensagens, de serviço, transacional e governamental, respectivamente ”, disse Trai em uma nota que acompanha a notificação.

Os criminosos repetidos enfrentarão mais medidas. “Para a primeira violação do limiar regulatório, os serviços de saída de todos os recursos de telecomunicações do remetente serão proibidos por 15 dias”, diz Trai. “Para violações subsequentes, todos os recursos de telecomunicações do remetente, incluindo troncos PRI/SIP, serão desconectados em todos os provedores de acesso por um período de um ano e o remetente estará na lista negra”.

Desânimo financeiro de ₹ 2-10 lakh para empresas de telecomunicações que as queixas de spam mal informadas que recebem dos usuários também foram prescritas. As medidas recentes tomadas pelas telecomunicações para bloquear chamadas de spam usando inteligência artificial foram assadas em regulamentação. “Os fornecedores de acesso têm o mandato de analisar padrões de chamadas e SMS com base em parâmetros como volumes extraordinariamente altos de chamadas curtas, chamadas curtas e baixas relações de chamadas de entrada e saída”, disse Trai.

O aplicativo DND foi atualizado (não perturbador), que não foi mantido há muito tempo. O aplicativo permite que os usuários informem o SMS e ligue para Spam de suas empresas de telecomunicações, e o presidente da Trai, Anil Kumariti, disse que informar era um elemento crucial para abordar o spam em uma interação com os imprensa.