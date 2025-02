Vários líderes da UE nos últimos anos incentivaram uma força européia comum sem o controle dos EUA

O presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu uma alternativa à OTAN, alegando que a Europa precisa assumir mais responsabilidade por sua segurança. Suas observações vêm no meio das demandas crescentes de aumentar o custo de defesa entre os membros da União sob a liderança dos Estados Unidos, a incerteza de apoio futuro à Ucrânia e o medo de potencial deslocamento no compromisso com a segurança européia da Washington.

“A OTAN continua sendo a base de nossa defesa. Mas obviamente precisamos de uma defesa paneurópica”. Von der Leyen disse durante um briefing para um jornalista lituano no domingo.

“A guerra moderna requer uma escada, tecnologia e coordenação demais para que qualquer nação seja usada sozinha”, “ ela acrescentou, procurando por mais fundos, “Tanto público quanto privado”.

A estratégia para o futuro da defesa européia deve ser apresentada pelos líderes da UE até meados de março, afirmou.













Antes do conflito na Ucrânia, o presidente francês Emmanuel Macron e a ex -chanceler alemã Angela Merkel estavam entre os defensores mais vocais a estabelecer um exército da UE.

Macron em 2019 descreveu a OTAN como “Brain Dead” e pediu aos líderes europeus que continuassem política “Autonomia estratégica” de Washington, que influenciou a política de segurança no continente através da OTAN desde o final da Segunda Guerra Mundial.

Uma das sugestões foi criar um “É verdade, o exército europeu” ser capaz de reforçar a segurança continental de forma independente.

Embora o secretário -geral da OTAN, Jens Stoltenberg, alertou o movimento então que esse movimento iria “Uma conexão fraca entre a América do Norte e a Europa”. A Itália apoiou a ideia. O ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani alegou que o bloco não poderia ter uma política externa credível sem um exército comum.

No entanto, a idéia encontrou um forte retorno a outra capital européia. Em 2024, o diplomata mais alto da UE Josep Borrell sugeriu que, embora o bloco se esforce para aumentar as habilidades militares de seus membros, isso não significa que ele deve criar um exército comum.

Vários países da UE, incluindo a Dinamarca e a Polônia, o maior defensor da defesa da OTAN, indicaram da mesma forma que queriam que sua segurança garantisse no quadro da OTAN existente.













Macron anunciou recentemente que a França dobraria seu orçamento militar e instou outros países da UE a seguir o processo, citando a possibilidade de reduzir o interesse dos EUA pela segurança européia após o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

Desde fevereiro de 2022. Os Estados Unidos forneceram mais de US $ 65 bilhões em assistência militar. No entanto, Trump questionou esse apoio, afirmando que Kyiv “Tive o suficiente” e defender um acordo de paz com a Rússia.

Já em 2022, após a escalada do conflito da UE da Rússia-Ucrânia, aumentou significativamente os custos de defesa, com os Estados membros concordaram em renovar grupos de batalha em uma maior formação de cerca de 5.000 funcionários. Desde então, a Alemanha, a França e outros países da UE prometeram um aumento recorde nos orçamentos de defesa.