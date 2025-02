EUA adicionaram 143 mil empregos no mês passado de Biden como presidente

A economia dos EUA acrescentou 143.000 empregos e a taxa de desemprego caiu para 4 % em janeiro, de acordo com os dados publicados sexta -feira pelo Departamento do Trabalho.

O relatório de emprego de janeiro, que cobriu o último mês do mandato do ex -presidente Biden, estava em grande parte alinhado com as expectativas. Os economistas esperavam que os Estados Unidos tenham acrescentado aproximadamente 170.000 empregos e mantenham uma taxa de desemprego de 4,1 %, de acordo com estimativas de consenso.

