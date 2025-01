EUA emite uma nova isenção para ajuda humanitária no meio de congelar

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, emitiu uma isenção na terça -feira (28 de janeiro de 2025) para obter assistência humanitária que salva vidas durante um intervalo de 90 dias à ajuda externa, enquanto Washington faz uma revisão, de acordo com um memorando do Estado Departamento visto por Reuters.

Apenas algumas horas depois de assumir o cargo de uma semana atrás, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a pausa para que as contribuições para a ajuda externa sejam revisadas para ver se estão alinhadas com sua política externa “America First”.

A isenção emitida na terça -feira (28 de janeiro de 2025) para que a ajuda para salvar vidas ocorre depois que Rubio deu uma isenção na sexta -feira (24 de janeiro de 2025) para assistência alimentar de emergência.

O Sr. Rubio definiu a assistência humanitária para salvar vidas como medicina central para salvar vidas, serviços médicos, alimentos, assistência de refúgio e subsistência, suprimentos razoáveis ​​e custos administrativos, conforme necessário para fornecer essa assistência.

“Essa isenção não se aplica a atividades que envolvam abortos, conferências de planejamento familiar, custos administrativos … gênero ou DEI (diversidade, equidade e inclusão) programas de ideologia, cirurgias de transgêneros ou outra assistência que não salva”, disse Rubio’s Memo.

A pausa de ajuda externa dos Estados Unidos corre o risco de reduzir bilhões de dólares em assistência para salvar vidas. Os Estados Unidos são o maior doador de ajuda em todo o mundo. No ano fiscal de 2023, ele desembolsou US $ 72 bilhões em assistência.

Houve confusão inicial entre os legisladores, grupos de ajuda e as Nações Unidas sobre o escopo da Ordem do Sr. Trump. Isso foi parcialmente esclarecido na sexta -feira (24 de janeiro de 2025), quando o Departamento de Estado emitiu uma ordem de “parada” para toda a assistência externa existente e uma nova ajuda foi presa, de acordo com um cabo visto pela Reuters.

O Secretário Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, na segunda -feira (27 de janeiro de 2025) solicitou que os Estados Unidos considerassem isenções adicionais para “garantir a entrega contínua de atividades críticas e de desenvolvimento humanitário”.