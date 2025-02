EUA: Navios do governo gratuitos via Panamá, a autoridade do canal nega

Os navios do governo nos Estados Unidos serão navegados gratuitamente no Canal do Panamá? O Ministério das Relações Exteriores dos EUA em X fornece sim e atribui fortes pressões ao presidente Donald Trump com “economia de milhões de dólares por ano para o governo”.



A autoridade do canal do canal do Panaman, no entanto, nega que eles tenham desistido de pedágio por navios do governo americano. Em uma declaração seca, o corpo autônomo, que fornece a rota de água inter -ocina, enfatiza que ele tem ‘força para criar pedágios e outras taxas para cruzar o canal’ e “não mudou nessas taxas”.









