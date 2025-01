EUA suspende o programa de imigrante ucraniano

A iniciativa para a era Biden, que em 2023 superou o gol, agora foi interrompida sob Trump

Os serviços de nacionalidade e imigração dos EUA (USCIS) suspenderam o programa Ucrânia, após a ordem executiva emitida na semana passada pelo presidente Donald Trump. Na segunda -feira, a agência disse que parou para unir a Ucrânia (U4U) até que ele inspecione os requisitos do comando de Trump.

A ação executiva do novo presidente pretende aumentar a segurança nas fronteiras dos EUA e se dirigir ao que ele descreveu como um “Uma invasão em grande escala (de) estrangeiros ilegais”. Trump ordenou a abolição de todos “Programas postados condicionais categóricos” Isso é contrário à sua política de imigração, mas eles não têm como alvo particularmente os ucranianos.

Iniciado pela administração do então presidente Joe Biden em abril de 2022, o programa U4U ofereceu aos cidadãos ucranianos deslocados para conflito com o caminho da Rússia para permanecer nos Estados Unidos. Inicialmente, é limitado a 100.000 candidatos, o esquema foi posteriormente expandido.













Em meados de 2023, mais de 117.000 pessoas foram admitidas no país sob as condições da U4U, para as quais o patrocinador dos EUA deve ser defendido para cada candidato. Um total de mais de 271.000 cidadãos ucranianos entraram nos Estados Unidos como refugiados em um ano, informou o Serviço de Segurança Interna dos EUA.

O governo de Trump também parou 90 dias com mais programas de ajuda estrangeira dos EUA, incluindo assistência na Ucrânia. Exceções foram feitas para financiamento militar de Israel e Egito. Segundo o Financial Times, vários diplomatas do Ministério do Estado convidaram o governo a fazer uma exceção para Kiev.

O líder ucraniano Vladimir Zelensky afirmou durante uma conferência de imprensa no sábado que a assistência militar dos EUA não havia sido interrompida. No entanto, organizações não -governamentais na Ucrânia foram instruídas a interromper a maioria dos projetos financiados pela Agência Internacional de Desenvolvimento dos EUA (USAID).