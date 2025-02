A mídia americana diz que um pequeno avião colidiu com uma área comercial no nordeste da Filadélfia e acendeu várias casas; Havia duas pessoas a bordo do avião; As pessoas estão feridas na Terra. Os vídeos compartilhados nas mídias sociais mostram chamas muito altas acima e dentro de casa no acidente.

