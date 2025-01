Euforia temporada 3 data de início das filmagens reveladas

Enquanto os fãs esperam mais notícias sobre Euforia Temporada 3Um novo relatório do Insneider Jeff Sneider revela quando a série começará a ocorrer em sua longa entrada para a próxima.

De acordo com um novo relatório do Sneider, a terceira temporada de Euphoria começará a filmar muito em breve, em 30 de janeiro, o final do mês. Sneider mencionou qualquer outra coisa sobre a temporada e, embora uma confirmação oficial não tenha chegado, parece que a equipe por trás da série da HBO está começando a aumentar o trabalho em um retorno.

Euphoria’s cast includes Zendaya as Ruby “Rue” Bennett, Alexa Demie as Madeleine “Maddy” Pérez, Jacob Elordi as Nathaniel “Nate” Jacobs, Sydney Sweeney as Cassandra “Cassie” Howard, Colman Domingo as Ali Muhammed, Eric Dan Jacobs , Hunter Schafer como Jules Vaughn e Dominic Fike como Elliot.

A terceira temporada de euforia consistirá em oito episódios. Os detalhes da trama permanecem em segredo neste momento.

“Estamos filmando em Euphoria”, disse Casey Bloys da HBO, através de VariedadeNo início deste mês. “Acho que temos uma data de início, no meio ou no final de janeiro. Nada mudou. Alguém disse algo online e então tudo começou. Estamos filmando a temporada. Eu li os scripts. Estamos felizes. Estamos avançando. Todos os atores estão no programa.

Uma data de estreia para a terceira temporada de Euphoria ainda não foi anunciada.

(Fonte: O Insneider)