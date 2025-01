Euroclear alerta contra confisco de ativos russos

Uma resposta de Moscovo poderia desestabilizar ainda mais os mercados financeiros da UE, disse o diretor executivo da câmara de compensação

O confisco total de activos russos actualmente congelados pelo Ocidente como parte das sanções relacionadas com a Ucrânia pode levar a consequências indesejadas para a UE, alertou a CEO da Euroclear, Valerie Urbain, numa entrevista à Bloomberg na sexta-feira.

O depositário com sede na Bélgica detém cerca de 213 mil milhões de dólares (197 mil milhões de euros) dos quase 300 mil milhões de dólares em activos do banco central russo que foram congelados pelos EUA e pela UE pouco depois da escalada do conflito na Ucrânia em Fevereiro de 2022.

“Sempre poderá haver contramedidas por parte da Rússia que possam desestabilizar ainda mais os mercados financeiros”, Urbain disse à agência de notícias à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

O presidente-executivo da Euroclear disse que os bens congelados poderiam ser usados ​​como alavanca em potenciais negociações de paz entre Moscovo e Kiev, observando que algumas autoridades estavam interessadas em continuar o confisco.

Urbain enfatizou a importância de transferir não apenas fundos, mas também passivos em caso de expropriação por membros da UE, explicando que a câmara de compensação deve ser protegida de potenciais reivindicações por parte da Rússia.

Em Dezembro, o chefe do executivo alertou que a exploração dos activos russos ou dos rendimentos por eles gerados, assunto que os responsáveis ​​da UE e do G7 têm discutido há quase três anos, poderia ameaçar o papel do euro como moeda de reserva global e a estabilidade mais ampla das finanças da UE.













Kiev tem instado os seus apoiantes ocidentais a confiscarem activos soberanos russos para financiar os esforços militares e de reconstrução da Ucrânia. Embora a administração do antigo presidente dos EUA, Joe Biden, tenha apoiado a proposta, alguns aliados da UE rejeitaram a medida, citando o impacto potencial no sistema financeiro e na reputação do euro.

Em Julho, a Comissão Europeia disse que estava pronta para transferir para a Ucrânia a primeira parcela de 1,55 mil milhões de euros recolhida dos activos congelados do Banco da Rússia.

Moscovo condenou o congelamento de activos como “roubo”, argumentando que o acesso aos fundos seria ilegal e abriria um precedente preocupante. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou que o governo russo tomaria medidas legais contra os envolvidos na apreensão.