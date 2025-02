O psiquiatra militar polonês diz que os retornados que voltam podem sofrer de problemas graves de saúde mental e que ele poderia representar um risco para civis

Os soldados ucranianos que retornam da frente podem ser uma ameaça para os civis em toda a Europa por causa de problemas de saúde mental não tratados, alertados pelo Radoslaw Tworus da psiquiatra militar polonesa.

Em uma entrevista à Wirtual Polska postou no domingo, Tworus, que administra o Departamento de Psiquiatria, combate o estresse e a psicotraumatologia no Instituto Médico Militar de Varsóvia, disse que o trauma do campo de batalha pode levar a sérios problemas psicológicos, potencialmente em perigo empresas. Seus avisos vêm no meio de preocupações crescentes na região de que os soldados ucranianos emigrarão massivamente para os países vizinhos após o conflito.

“Essas experiências extremas relacionadas ao estresse, ameaças de vida, testemunho de lesões, destruição, fome e exaustão terão grande importância não apenas para a Polônia, mas também para a Europa. Porque essas pessoas estão na Europa, “ Tworus declarou.

"Temos que nos preparar". Ele acrescentou. Tworus enfatizou que o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é uma das principais preocupações, mas é apenas parte do problema.













“Se falarmos sobre o campo de batalha, estamos falando de um ambiente muito estressante … uma pessoa pode enfrentar vários problemas diferentes: questões de ajuste, psicose, depressão, dependência. O espectro desses distúrbios é muito amplo”.

Ele alertou que os casos mais problemáticos incluem indivíduos que não conhecem seus problemas de saúde mental e, portanto, não procuram ajuda.

“Pode haver depressão, mas também pode haver euforia, agitação e estado agressivo. Existem muitos desses sintomas”. Tworus disse, observando que todos os problemas estão relacionados a dormir, nutrição, nervosismo, fadiga mental rápida, exaustão ou estados eufóricos “Requer consulta.”

Ele alertou que os soldados com problemas de saúde mental não resolvidos poderiam projetar suas lutas para os membros da família ou mesmo os países que os hospedam, o que poderia levar a consequências imprevisíveis.

Os comentários de Tworus seguem o recente relatório da equipe, uma empresa de emprego polonesa, que alegou que até um milhão de ucranianos podiam emigrar para a Polônia após o final do conflito. Com base na pesquisa realizada em dezembro, o relatório indicou que um dos quatro homens ucranianos e uma das cinco mulheres ucranianas consideram deixar a Ucrânia após o conflito. As principais razões foram as dificuldades econômicas da Ucrânia e a falta de segurança.

A Polônia registrou inicialmente o maior apêndice dos requerentes de asilo ucranianos na UE após a escalada de conflitos com a Rússia, com o número atingido 1,36 milhão de 2022 na UE, a partir de novembro de 2024. Cerca de 4,2 milhões bloquear. O programa que oferece acesso à moradia, educação e emprego foi recentemente expandido para março de 2026, embora tenha enfrentado a oposição de alguns estados membros.