Evacuações ordenadas em meio ao rápido incêndio de Pacific Palisades no sul da Califórnia

Evacuações ordenadas em meio ao rápido incêndio de Pacific Palisades no sul...

(NEXSTAR) – Os residentes estão sendo instruídos a “evacuar agora” devido a um incêndio florestal que se espalha rapidamente na área de Pacific Palisades, em Los Angeles, de acordo com a Nexstar. KTLA.

O incêndio em Palisades foi relatado pela primeira vez por volta das 10h30 de terça-feira, no bloco 1100 da North Piedra Morada Drive. Ao meio-dia, havia explodido para mais de 200 acres, de acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Erik Scott.

“O fogo está queimando a oeste, perto da comunidade de Pacific Palisades Highlands, com Rustic Canyon a leste e Topanga Cyn a oeste, todos sob aviso de evacuação”, disse Scott à KTLA.

Segundo CALFIRE, foram ordenadas evacuações de toda a comunidade para o Oceano Pacífico.

A fumaça intensa de um incêndio florestal em Pacific Palisades sobe sobre a Pacific Coast Highway em Santa Monica, Califórnia, terça-feira, 7 de janeiro de 2025. (AP Photo/Eugene Garcia)

O incêndio começou num dia em que os bombeiros se preparavam para rajadas de até 160 quilômetros por hora, velocidade que Serviço Meteorológico Nacional descrito como “com risco de vida”, “extremo” e “destrutivo”.

Mais de 100 bombeiros e equipes de ataque pré-posicionadas combatiam o incêndio, disse David Ortiz, do LAFD.

“Este é praticamente o pior cenário para um tiroteio”, disse Ortiz.

Um bombeiro tenta extinguir um incêndio que danifica uma propriedade no bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, na terça-feira, 7 de janeiro de 2025. (AP Photo/Ethan Swope)

Ortiz descreveu o incêndio como um maçarico e pediu aos moradores que seguissem as ordens caso fossem solicitados a sair. “Não atrapalhe este incêndio”, disse Ortiz.

Não se soube imediatamente se alguma casa havia sido destruída até as 12h30. O vídeo do Alert California mostrou uma grande nuvem de fumaça subindo sobre as montanhas de Santa Monica.

Pacific Palisades fica a cerca de 16 quilômetros de Malibu, onde o incêndio Franklin queimou mais de 4.000 acres e queimou várias casas depois de entrar em erupção sob condições de vento semelhantes em dezembro.

