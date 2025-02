Evasão fiscal detectada em unidades de concreto da lista de status da mistura

O Departamento de Imposto sobre Ativos e Serviços do Estado (GST) descobriu a sonegação de impostos no valor de 10 milhões de rúpias em unidades de concreto misto nas inspeções estatais. A asa de inteligência e aplicação agrediu 49 centros, incluindo escritórios e residências particulares, como parte das inspeções intituladas Operação Rare Racoon. As unidades tiveram transações ocultas no valor de ₹ 56 milhões, evitando assim os pagamentos de impostos de ₹ 10 milhões de rúpias, disseram funcionários da GST.