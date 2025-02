EVE (Rapper) patrimônio líquido 2025: Quanto dinheiro ganha?

Véspera‘s Net Heritage em 2025 É um problema que fascinou muitos fãs. Ao longo dos anos, Eve Jihan Cooper foi anunciado tanto na indústria da música quanto na indústria performática. Ela ganhou vários prêmios durante sua carreira, por suas contribuições para o mundo do entretenimento.

Aqui está o patrimônio líquido atual da véspera.

Qual é o patrimônio líquido de Eve em 2025?

Eve tem um ativo líquido estimado de US $ 25 milhões Em 2025.

A herança líquida de Eve em 2025 consiste em lucros de seu trabalho como rapper, cantor, compositor e atriz.

Eve é mais famosa por seu álbum de estréia, Let Have Beve … A Primeira Dama do Ruff Ryders e outros álbuns de sucesso, como Scorpion e Eve-Upoly. Os dois últimos álbuns geraram os singles populares. E deixe -me voar de idéia, respectivamente. Deixe -me explodir e a mente apresentou os talentos do colega artista musical Gwen Stefani.

O que Eva faz para ganhar a vida?

Eve é rapper, cantor e atriz.

O último projeto conhecido de Eva foi o drama das rainhas de sabão canceladas. Aqui, ele interpretou Brianna, também conhecido como Professor X, e fazia parte de um elenco geral que também incluía Brandy Norwood, Nadine Vásquez, Naturi Naughton e Pepi Sonuga.

Os lucros de Eve explicados: como eles ganham dinheiro?

O patrimônio líquido de Eve inclui lucros de sua música e carreiras de atuação.

Carreira musical

O rap e o canto de Eva são sua primeira fonte de renda. Seu álbum de estréia, Let Have Weve … Evi, Scorpion, Eve-Boy e Lip Lock também se tornou hits.

Além disso, sua carreira musical também a viu colaborar com outros artistas, como o mencionado Gwen Stefani, Alicia Keys para Gangsta Lovin e Kelly Rowland.

Carreira como ator

Eva também se aventurou em uma carreira de ator. Ela apareceu em vários filmes e programas de televisão, como Queens, Barbershop: The Next Cut, com este anel, All Buñidos, Bounty Killer, The Talk, Whip It e The Fokout.

Atualmente, ele está pronto para participar do Karma de Natal de Kunal Nayyar e Gurinder Chadha.