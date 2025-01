Evento Marvel Rivals Spring Festival apresenta novos modos de jogo e fantasias

Jogos da Marvel e Jogos NetEase anunciou seu mais novo evento para seu atirador de heróis de sucesso Rivais da Marvel. Festival da Primavera incluirá novo conteúdo por tempo limitado, incluindo um novo modo de jogo e cosméticos.

O que é o evento Marvel Rivals Spring Festival?

O evento Marvel Rivals Spring Festival começa em 23 de janeiro de 2025 à 1h PT/4h ET. A adição mais notável é o modo de jogo Clash of Dancing Lions.

“Clash of Dancing Lions é um novo modo de entretenimento por tempo limitado onde as equipes competem no formato 3v3 em um mapa designado”, diz uma descrição oficial do modo por tempo limitado. “O objetivo de ambas as equipes é usar suas habilidades para ganhar a posse de bola e manobrá-la em direção às zonas de gol localizadas nos dois lados do campo. A primeira equipe a atingir uma pontuação pré-determinada será declarada vencedora.”

O trailer abaixo oferece uma breve visão do novo modo de jogo. Ele também mostra alguns dos itens por tempo limitado, incluindo os novos trajes de Star-Lord, Iron Fist e Black Widow. O novo evento também contará com uma nova dog tag, spray e outras recompensas que os jogadores podem ganhar.

Falta pouco mais de uma semana para o Homem-Aranha 2 da Marvel no PC e Marvel Rivals está comemorando seu lançamento em grande estilo. Disponível em 30 de janeiro de 2025, o icônico Advanced Suit 2.0 do jogo estará disponível para compra com o pacote especial do Marvel’s Spider-Man 2 que inclui traje, placa de identificação e spray.

Disney+ tem o melhor pacote do setor Inscreva-se hoje para ter acesso ao Disney+, Hulu e ESPN+

Marvel Rivals foi lançado no mês passado e tem sido incrivelmente popular desde o seu lançamento. No momento em que este artigo foi escrito, o jogo de tiro de heróis tinha mais de 290.000 usuários simultâneos, tornando-o o terceiro jogo mais jogado no momento, atrás de Dota 2 e Counter-Strike 2. Ele tem um pico histórico de 644.269 usuários, o que o coloca em 14º lugar em número máximo de usuários. .

Marvel Rivals é um jogo gratuito para Xbox Series X|S, PS5 e PC.