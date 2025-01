Evento Netflix Squid Game para Call of Duty em breve

Activision anunciou a série favorita dos fãs da Netflix Jogo de lula está alcançando Obrigações. O próximo evento permitirá aos jogadores ganhar recompensas e jogar modos por tempo limitado baseados no show.

O evento Netflix Squid Game para Call of Duty começa amanhã

Entre os dias 3 e 24 de janeiro, os jogadores poderão conferir o novo evento Squid Game de Call of Duty, que comemora o lançamento da segunda temporada do programa. Conteúdo temático estará disponível para Call of Duty: Black Ops 6 multijogador e Zombies, bem como Call of Duty: Warzone. Assista ao trailer abaixo para dar uma olhada no novo evento.

O evento Squid Game apresenta cinco modos por tempo limitado. Aqui está uma lista dos novos modos e onde você pode jogá-los:

Luz vermelha, luz verde (multijogador Call of Duty: Black Ops 6)

Pentatlo (Call of Duty: Black Ops 6 Multijogador)

Jogo Moshpit Squid (Call of Duty: Black Ops 6 Multijogador)

Luz morta, luz verde (Call of Duty: Black Ops 6 Zombies)

O jogo Squid (Call of Duty: Warzone)

Durante o evento, serão lançados três novos pacotes de operadoras baseados no programa. O Pink Guards Tracer Pack, VIPS Tracer Pack e Young-Hee Tracer Pack incluirão novas skins, movimentos de finalização, projetos e muito mais.

Call of Duty também receberá um Squid Game Event Pass que permite aos jogadores ganhar recompensas baseadas no programa ganhando XP no modo multijogador, Zombies ou Warzone. Existe uma faixa gratuita que apresenta a skin “Player 006” como recompensa instantânea. Também inclui a skin “Player 115”, o emblema Squid Game e a nova arma corpo a corpo Cleaver. A faixa premium custa 1.100 pontos COD e apresenta três projetos de armas e a skin “Front Man”.

Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone estão disponíveis para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

(Fonte: Obrigações)