Eventos Divinos – O Hindu

Os primeiros três Azhvars, nomeadamente Poigai Azhvar, Bhootatazhvar e Peyazhvar, eram ayonijas. Isso significa que eles não nasceram de mulheres. Seus nascimentos foram eventos divinos, disse VS Karunakarachariar em um discurso. Poigai Azhvar nasceu em Kancheepuram no mês Tamil de Aippasi (meados de outubro a meados de novembro) na estrela Shravana. Bhootatazhvar nasceu no mesmo mês na cidade de Mamallapuram na estrela Avittam. Peyazhvar nasceu em Mylapore, em Aippasi, na estrela Sadayam. Todos os três tinham seus avataras em lugares diferentes, mas estavam unidos por um objetivo comum: a adoração constante ao Senhor Narayana.

O nome Bhoota para um ser humano pode parecer estranho, mas no caso dos Azhvar tinha um significado. Bhoota significa existir. O sábio Narada falou de um cadáver respirando. Como pode um corpo privado de vida respirar? Por que Narada disse algo tão contraditório? Uma pessoa que nunca pensa em Deus pode tecnicamente estar viva, mas na verdade deve ser considerada morta. Num mundo onde a maioria das pessoas se enquadra nesta categoria, Bhootatazhvar estava sempre pensando no Senhor. É por isso que ele merecia ser chamado de “existente”. Ele não apenas respirava, mas era devotado ao Senhor.

Os três Azhvars viajaram para diferentes templos de Vishnu e nunca tiveram um endereço permanente. Aonde quer que fossem, dormiam em qualquer lugar disponível. Livres de desejos, livres de posses, livres até mesmo de uma residência permanente, as suas vidas consistiam apenas em adoração e devoção. Seus versos são os primeiros dos versos conhecidos coletivamente como Nalayira Divya Prabandham. Uma noite, eles se reuniram em uma pequena sala e tiveram o darshan do Senhor Narayana. Obviamente, os três estavam ali por desígnio divino, pois suas palavras, quando viram o Senhor, marcaram o início do Divya Prabandham.