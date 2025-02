Everton vs previsão, probabilidades e dicas de apostas Liverpool

Everton vs Liverpool acontecerá hoje, com o Mersyside Derby, ele vai ao Goodison Park depois que o jogo foi adiado inicialmente em fevereiro. Os dois partidos têm muito o que vencer ao vencer, já que o Liverpool poderia estender sua Premier League para oito pontos, enquanto o Everton poderia aumentar alguns lugares à mesa. Aqui está a previsão do vencedor do partido, das probabilidades e dos conselhos de apostas.

Qual é a previsão do vencedor do Everton vs Liverpool?

Não deve surpreender que o Liverpool deva ver o Everton hoje. Liverpool são os líderes da Premier League, antes do segundo lugar do Arsenal por seis pontos. Enquanto isso, o Everton está em 16º lugar.

Ambos os clubes estão desfrutando de uma boa série na Premier League, e ambos venceram seus últimos três jogos. No entanto, o Liverpool está se recuperando de uma derrota chocante contra Plymouth na FA Cup. O gerente Arne Slot não procurará repetir uma vitória semelhante de desamparo aqui.

Os Reds provavelmente jogarão um alinhamento muito diferente neste jogo, aumentando a probabilidade de ganhar os três pontos contra seus rivais. Dito isto, o Everton será reforçado por sua encosta de 4 a 0 do Leicester City e potencialmente irá além do Tottenham na mesa.

Quais são as chances de Everton vs Liverpool?

O Everton é 6/1 e Liverpool 1/2, enquanto as probabilidades de um empate são 18/5. Isso faz do Liverpool o principal favorito para vencer com corredores de apostas.

Dicas de apostas para Everton vs Liverpool

As dicas de apostas a seguir fornecem probabilidades adicionais para alguns dos resultados mais prováveis.

As apostas dos resultados do partido são melhor limitadas a um empate, já que o Liverpool é o favorito, enquanto uma vitória no Everton é improvável. Também é provável que as apostas construídas em torno da pontuação de Salah, com maiores chances de ele também fornecer assistência.

Empate: 18/5

18/5 Salah para escrever: 7/4

7/4 Liverpool para vencer, Salah Mais de 1,5 chutes no alvo, Luis Díaz mais de 1,5 chutes no objetivo: 15/2

15/2 Liverpool para vencer, Salah para marcar Salah para ajudar: 17/2

É aqui que você pode ver o jogo.