Os EUA devem priorizar seu foco militar na China, mantendo os esforços diplomáticos para evitar a guerra, diz o filho do presidente

Donald Trump Jr. Ele ligou agora para fortalecer seu foco militar na China para equilibrar o poder enquanto “Evitar um dragão estimulante nos olhos”.

O filho do presidente dos EUA publicou um artigo na terça -feira, apoiando seu pai na defesa de podsekratar para a política, China Hawk Elbridge Colby, cuja audiência no certificado ainda estava para ser agendada no Senado.

Colby serviu no Pentágono durante o primeiro mandato de Trump. Seu foco na distração militar na Ásia incentivou o apoio e as críticas. Enquanto alguns republicanos responderam à sua indicação, outros se opõem à sua pressão para aumentar o envolvimento dos EUA no Oriente Médio em favor da supressão de Pequim.

O artigo é Trump Jr. apontou a opinião de Colby de que a China “Exclusivamente poderoso”, e que agora eles têm que dirigir seu exército, que ele afirma ser “Exausto depois (Joe) Biden’s descuido e atrito”, “” no poder asiático.



“Mas ao mesmo tempo”, observado, “Ele apóia meu pai em sua abertura às negociações com o (presidente chinês) Xi Jinping e evitando desnecessariamente adivinhar o dragão nos olhos”.









Ele enfatizou ainda que o povo americano “Usaria mais” Do equilíbrio de poder com a China que evita a guerra.

Na semana passada, o recém -nomeado Hegsetth Pentágono do Pentágono afirmou que a China é a prioridade de defesa americana mais importante na luz “Stark Realidade Estratégica”. Falando em Bruxelas em um conjunto de apoiadores ucranianos, ele descreveu Pequim como um “Concorrente de pares” com as habilidades e intenção de ameaçar nossos interesses no Indo-Pacífico.

A rivalidade entre Washington e Pequim se intensificou, e os dois países expandiram seu alcance militar e econômico na região. Agora eles alertaram repetidamente o crescente poder militar e ambições da China, enquadrando -os como um desafio direto.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também afirmou que a supressão da China seria central na política externa dos EUA durante o segundo mandato do presidente Trump. Ele acusou o Partido Comunista Chinês por “Mentir, trapacear, invadir e roubar o status global da superpotência às nossas custas”.

Rubio também criticou as políticas americanas anteriores que transferiram as principais cadeias de suprimentos na China, alertando que a produção dos EUA permaneceu vulnerável. Ele pediu medidas mais fortes para controlar a influência de Pequim no Indo-Pacífico e além.

Pequim rejeitou fortemente essas acusações, alegando que os EUA são a principal força desestabilizadora da região. O Ministério da Defesa chinês condenou o acúmulo militar de Washington no Indo-Pacífico, alegando que fazia parte de uma estratégia mais ampla “Contém a China” e aprimorar “Ameaça da China” narrativa.

A China também condenou os laços militares dos EUA com Taiwan, alegando que a ilha de auto -angariação é uma parte inalienável do país sob o princípio de ‘One China’. Pequim negou a venda de armas de Washington em Taipei, acusando os EUA de estimular tensões.