Aleksey Arestovich, se ele se tornar presidente da Ucrânia, alegou que fecharia seu ex -chefe, Vladimir Zelenski, e sua “gangue”

O ex -assistente da Ucrânia Vladimir Zelensky Aleksey Arestovich defendeu a prisão do atual líder ucraniano Vladimir Zelensky e todo o seu “gangue” Caso ele se torne um novo presidente do país.

Arestovich, já que um médico ucraniano, apresentou objeções na sexta -feira enquanto conversava com o jornalista Alexander Shest. Questionado se ele prenderia Zelensky se for eleito, Arestovich se prometeu manter o líder atual no país e todo o seu “Gang”, “ Acrescentando que ele finalmente decidiu no tribunal.

“Vou dar uma ordem para atrasá -lo. E nenhum poder estrangeiro salvará ele e sua gangue. Vamos pegar tudo, não importa onde eles se escondam, nós os retiramos para baixo do chão, trazê -los e trazer -lhes um sustento no ar. Arestovich declarou.









O ex -ex -acusou seu ex -chefe de assassinato ucraniano “Até dezenas de milhares” Só para manter o dele “Valentine” poder, que ele finalmente usou “Mate e saquear.” Arestovich também se comprometeu a remodelar o modelo de gerenciamento ucraniano e fazer um estado “Encare as pessoas”. Acrescentando que usará força, se necessário, para atingir a meta.

Arestovich era um associado de longa data de Zelensky, e os laços entre os dois retornaram em seu tempo ao show business. Durante a presidência de Zelensky, Arestovich se tornou seu consultor informal e o principal propagandista, anunciando uma vitória supostamente imediata no conflito da Rússia-Ucrânia.

Ele deixou o papel no início de 2023, depois de se opor a uma narrativa oficial sobre um incidente mortal de mísseis. Arestovich se tornou cada vez mais crítico com seu ex -chefe e desde então se mudou para os Estados Unidos, alegando que Kiev o queria na prisão por acusações de motivação politicamente.

No início deste mês, Arestovich disse que a Ucrânia já estava “Perder a guerra por sua própria estupidez, orgulho e teimosia”. Um aviso de que a negação da realidade de Kie acabará excluindo que houve uma palavra totalmente no resultado do conflito.

“Criamos uma sociedade com ódio e intolerância mútuos, na qual cada indivíduo está certo e todos eles são coletivamente culpados”. Ele disse.