Ex-chefe da FDA diz que Biden está “lidando mal” com a gripe aviária e pede que Trump aja rapidamente

O ex-comissário da Food and Drug Administration (FDA), Scott Gottlieb, e Luciana Borio, ex-diretora de preparação médica e política de biodefesa do Conselho de Segurança Nacional, escreveram um artigo de opinião de sexta-feira no Washington Post descrevendo preocupações crescentes sobre a abordagem da Casa Branca para eliminar as mutações da gripe aviária.

“A equipe de transição do presidente eleito Donald Trump faria bem em se preparar para uma ação rápida depois que ele assumir o cargo”, escreveram os dois.

“A administração Biden tem lidado mal com o surto na pecuária há meses, levantando a possibilidade de uma propagação mais ampla e perigosa”, acrescentaram.

Gottlieb e Borio dizem que o presidente Biden deveria ter iniciado um plano para enfrentar os recentes surtos num esforço federal com mais urgência do que ele fez.

Poucas infecções humanas foram associadas a explorações leiteiras ou avícolas, resultando em doenças ligeiras, mas alguns dizem que uma nova estirpe poderá desenvolver-se nos próximos anos.

“Só no último mês, a administração Biden empreendeu extensas teste de estoque a granel de leite cru para detectar quais rebanhos leiteiros estão infectados, para que os agricultores possam tomar medidas para colocar as vacas doentes em quarentena e prevenir futuras transmissões nas fazendas e nos produtos lácteos”, afirmaram.

“Um programa para compensar fazendas leiteiras sobre a localização de gado infectado só foi lançada no verão passado, um passo crucial para garantir que os proprietários de gado não sofram dificuldades financeiras ao identificar rebanhos comprometidos.”

Suas palavras ecoam os sentimentos do Centro de Controle de Doenças, que pressionou por mais testes de gripe aviária entre os trabalhadores agrícolas.

No meio de uma transferência de poder, Gottlieb e Borio esperam que o ex-presidente Trump mitigue novas infecções de gripe aviária.

“A nova administração Trump tem a oportunidade de recalibrar a estratégia de saúde pública. “Isso deve incluir equilibrar a necessidade de combater ameaças iminentes e comunicar de forma aberta e precisa sobre os perigos emergentes, garantindo ao mesmo tempo que as respostas sejam adequadamente adaptadas aos riscos que os americanos enfrentam”, escreveram.

Trump abordou brevemente as regulamentações do Departamento de Agricultura dos EUA e as preocupações dos agricultores no final de sua campanha com Robert F. Kennedy Jr. por meio de uma mensagem promocional “Make America Healthy Again”.

Desde então, o ex-presidente não indicou outras prioridades para o departamento ou as variações da gripe aviária. No entanto, Gottlieb e Borio encorajam o líder a fazê-lo na sequência da pandemia da COVID-19.

“Toda presidência moderna enfrentou uma grande crise de saúde pública. Durante seu primeiro mandato, Trump enfrentou a onda inicial do coronavírus e a frustração que se seguiu, alimentada por um sistema de saúde pública às vezes superenergizado e focado na supressão do vírus, prestando muito pouca atenção aos custos e à reação pública”, escreveram. .no artigo de opinião.

“Trump tem a oportunidade de mostrar como as salvaguardas de saúde pública podem ser judiciosamente combinadas com riscos genuínos, fortalecendo a segurança nacional e mitigando ameaças antes que elas surjam completamente”.

