Ex-congressista republicano da Virgínia forma comitê exploratório para possível candidatura estadual

O ex-deputado republicano da Virgínia Denver Riggleman disse que formou um comitê exploratório para concorrer a um cargo estadual como independente.

“É por isso que iniciamos um comitê exploratório, porque acho que deve haver alguém disposto a puxar o machado e dizer a verdade, independentemente de haver pesquisa ou desenvolvimento por trás dos nomes das pessoas”, disse Riggleman à Bloomberg TV na terça-feira.

“Há muitas pessoas que me perguntaram, não precisam me forçar. “Ninguém vai me forçar a fazer nada”, continuou ele. “Mas foi interessante ver a quantidade de apoio que tive para um comitê exploratório.”

Riggleman disse que concorrer a vice-governador é “absolutamente uma possibilidade”. O ex-deputado, que é empresário, disse não ter certeza se poderá concorrer a governador e analisa possíveis “conflitos de interesses”.

Na Virgínia, os candidatos a governador e vice-governador são eleitos separadamente.

Riggleman foi eleito para representar o 5º Distrito Congressional da Virgínia em 2018, mas foi destituído em uma convenção republicana pelo deputado conservador Bob Good (R-Va.).

O ex-congressista é um crítico ferrenho do presidente eleito Trump e apoiou o vice-presidente Harris nas eleições presidenciais de 2024 como parte da iniciativa da campanha Republicanos por Harris.

Riggleman foi apoiado por Trump em duas campanhas distintas, mas rompeu com o ex-presidente em 6 de janeiro.

O ex-legislador também lamentou o sistema bipartidário e disse que as coisas que viu em ambos os lados do corredor “o assustam por causa de interesses especiais”.

É provável que a Virgínia se torne o centro do universo político ainda este ano, com as eleições fora do ano marcadas para Novembro. O tenente-governador Winsome Sears (R) e a deputada Abigail Spanberger (D-Va.) São vistos como os prováveis ​​porta-estandartes nas chapas republicana e democrata. O prefeito de Richmond, Levar Stoney, e três outros democratas concorreram a vice-governador, enquanto o consultor empresarial John Curran concorre pelo lado republicano.

