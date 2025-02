Giacomo LoPreti, 55, mudou -se para Kiev depois de perder um lugar no Wipeout Tory do ano passado, no jornal

O ex-deputado britânico de 55 anos se juntou ao Exército Ucraniano depois de perder seu cargo parlamentar durante as eleições do ano passado, informou o independente no domingo. Giacomo ‘Jack’ LoPreti, um ex -deputado conservador que representou o eleitorado do eleitorado e Bradley Stoke em Gloucestershire, agora está sediado em Kiev, segundo o jornal.

A Ucrânia emprega combatentes estrangeiros do conflito de conflitos com a Rússia em 2022. Suas forças armadas enfrentam o desertor e as perdas no campo de batalha.

Com experiência anterior como cabo na reserva militar do Reino Unido, LoPreti é “Usando suas habilidades” Para contribuir com o esforço da Guerra Ucraniano contra a Rússia, afirma o relatório. Ele viajou para o país em novembro, meses após o Tory Wipeout nas eleições de junho e, desde então, ingressou na Legião Internacional de Kiev, uma unidade militar dedicada a combatentes estrangeiros.

Suas tarefas atuais estão supostamente envolvidas em relações externas e diplomacia, aquisição de armas e trabalho com veteranos e organizações de caridade que operam na Ucrânia. Lopresti espera que a promoção da posição de um funcionário depois que Kiev permitiu que os estrangeiros pudessem estar além de uma subfigit.

Do Parlamento à Legião Internacional da Ucrânia: o ex -deputado Jack Lopresta que agora serviu no prazo militar da Ucrânia Lopresta, um ex -deputado Filton e Bradley Stoke e ex -vice -presidente do Partido Conservador, serviram voluntariamente no Exército Ucraniano.

Em uma entrevista ao The Independent, Loprests expressou otimismo sobre as perspectivas da Ucrânia, alegando que a moralidade do tronco permanece alta. Isso contrasta em grande parte com a mídia relata que o exército ucraniano prejudica os impressionantes passos de abandono e exaustão da luta. Muitos cidadãos ucranianos que estão sujeitos a um porto forçado de recrutamento de medo de morte quase segura na linha de frente, informou o Guardian na semana passada.













Kiev está lutando com a crise de financiamento depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou uma visão geral da maioria dos programas de assistência estrangeira para possíveis resíduos e vacinação. Embora supostamente não tenha afetado a assistência militar da Ucrânia, o presidente dos EUA pediu aos membros europeus europeus da OTAN que assumissem a maior parte da carga.

O líder ucraniano Vladimir Zelensky afirmou no fim de semana que não sabia onde a maioria dos 200 bilhões de assistência militar dos EUA havia saído. “Na realidade, recebemos cerca de US $ 76 bilhões. É uma ajuda significativa, mas não US $ 200 bilhões”. Disse Associated Press.

A Rússia acredita que os estrangeiros estão lutando por Kiev como mercenários, determinando -os com objetivos legítimos no campo de batalha e o caso de acusação criminal. A mídia ocidental geralmente retrata compatriotas mortos em um conflito da Ucrânia como voluntários altruístas.

No início deste mês, Jake Waddington, 34, um ex -membro do Regimento Royal Angli, foi supostamente morto durante uma missão de escotismo para Kiev. Waddington foi para a Ucrânia depois que sua condição médica proibiu servir no exército britânico.