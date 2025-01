Ex-diretor da FEMA ao Congresso: ‘Retorne ao status de agência independente’, acesso direto ao presidente

O ex-diretor da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), Michael Brown, disse que o Congresso deveria devolver a agência de ajuda humanitária ao seu “status de agência independente”, permitindo-lhe acesso direto ao presidente, o que, na sua opinião, melhoraria o seu funcionamento geral.

“A coisa mais inteligente que poderiam fazer é aposentar a FEMA, devolvê-la ao status de agência independente e dar ao diretor acesso direto ao presidente. Se você não tiver acesso direto ao presidente, como eu tive, não vai funcionar”, disse Brown, que foi chefe da FEMA de 2003 a 2005 no governo do ex-presidente Bush, durante sua aparição na quinta-feira no programa “The Hill” da NewsNation. ” “

A agência foi formalmente criada em 1979 com uma ordem executiva do ex-presidente Carter. Em março de 2003, a FEMA passou a fazer parte do Departamento de Segurança Interna (DHS), mesmo ano em que o departamento executivo foi formado.

A FEMA tem estado sob intenso escrutínio nos últimos meses, especialmente após a devastação deixada pelos furacões Helene e Milton na Florida e na Carolina do Norte, uma vez que a sua resposta foi questionada e criticada por legisladores e residentes.

Sua reputação sofreu outro golpe depois que um funcionário da FEMA foi demitido por supostamente aconselhar uma equipe de socorro a evitar casas na Flórida que tivessem sinais do presidente eleito Trump na frente deles após um grande furacão. Após o incidente, a administradora da FEMA, Deanne Criswell, foi intimada a testemunhar no Congresso quando uma auditoria liderada pelo inspetor-geral do DHS, Joseph Cuffari, começou em dezembro.

As críticas continuaram esta semana quando a deputada Judy Chu (D-Califórnia), cujo distrito foi devastado pelo incêndio em Eaton, criticou a FEMA por supostamente rejeitar pedidos de assistência devido à falta de informações sobre seguros. O deputado Chuck Edwards (RNC) criticou duramente a FEMA na terça-feira, dizendo que ela precisa de uma reforma completa e de um novo líder.

“Em primeiro lugar, precisamos de um novo diretor, de um novo administrador, e temos de mudar a cultura da FEMA”, disse Edwards, cujo distrito foi gravemente danificado após o furacão Helene. “Há muita burocracia governamental e eles não se importam o suficiente com as pessoas para lhes dar a tarefa de ajudar”.

Brown, que ele mesmo resignado da FEMA, depois de dois anos e meio enfrentando críticas pela resposta dos EUA ao furacão Katrina, ecoou um sentimento semelhante ao de Edwards, argumentando que a agência foi “subsumida” pela burocracia.

“A FEMA foi incluída nesta enorme burocracia. Portanto, não estou tentando defender a administradora da FEMA, mas posso dizer que o que está acontecendo é que ela está lutando contra uma burocracia ao seu redor que simplesmente não lhe dá os recursos ou a flexibilidade para fazer o que precisa ser feito. disse. na quinta-feira.

