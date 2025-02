Ex -estrela Aew Miro Sparks WWE Return Especulações

Eu olhoque foi lançado no início desta semana de Awecausou grande especulação sobre o seu WWE retornar. Ele foi libertado com Ricky Starks e Malakai Black da promoção de Tony Khan.

Miro ingressou na AEW em 2020, mas permaneceu ausente desde sua vitória sobre Andrade em Worlds End em dezembro de 2023. Seu contrato se estendeu inicialmente até 2026, mas os relatórios revelaram que ele obrigatório Sua libertação no final de 2024. AEW finalmente concedeu seu pedido nesta semana.

Após as saídas de Ricky Starks e Malakai Black, a especulação cresceu rapidamente em sua possível chegada da WWE. Starks não perdeu tempo causando impacto, estreando na WWE NXT esta semana com uma ótima ovação. Ele entregou uma declaração ousada, colocando em consideração imediatamente a marca NXT.

Com Ricky Starks finalmente fazendo sua estréia na WWE há algumas semanas, os relatórios confirmam que a empresa já está trabalhando em planos criativos para o retorno de Malakai Black. Isso levanta a questão do que se segue para olhar. Ele permanece saudável e autorizado para competição no ringue, mas é marginalizado pela AEW há mais de um ano.

Eu olhei, que anteriormente competia com o nome de Rusev na WWE. Recentemente, ele causou especulações sobre seu retorno depois de ser visto com um ex -campeão dos pesos pesados ​​da WWE, Sheamus.

Eu olho para Sheamus após um lançamento do AEW: a WWE retorna?

Os fãs estão cientes da estreita amizade de Miro e Sheamus de seu tempo juntos na WWE. Recentemente, o Celtic Warrior compartilhou uma foto deles em X, anteriormente conhecida como Twitter. Esta publicação causou especulações sobre se eu pareço, anteriormente conhecida como RUSEV, está se preparando para um retorno da WWE.

O truque do dia Rusev de Miro ganhou grande popularidade entre os fãs em 2018, mas a WWE não pôde capitalizar seu impulso. Agora, com Vince McMahon e Triple H no comando, muitos se perguntam se a nova liderança trará Miro de volta e reviverá o dia de Rusev. Só o tempo dirá.