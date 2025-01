Ex-funcionário do Ministério dos Transportes nomeado pelo ministro para depositar dinheiro para vencer as eleições presidenciais de 2019

Jacarta – O ex-Diretor de Instalações de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes (Kemenhub), Danto Restyawan, disse que os funcionários do Ministério dos Transportes foram encarregados de arrecadar dinheiro para ajudar o sétimo presidente da República da Indonésia, Joko Widodo (Jokowi), a vencer o Eleições presidenciais de 2019 (Pilpres).

Isto foi transmitido por Danto Restyawan ao testemunhar no julgamento do alegado caso de corrupção na Direcção Geral de Ferrovias (DJKA) com o acusado Oficial de Compromisso (PPK) do Centro de Engenharia Ferroviária de Java Central, Yofi Okatriza, no Tribunal de Corrupção de Semarang , na segunda-feira, 1º de janeiro. 13, 2025.

Danto disse que em 2019, o Diretor de Infraestrutura do Ministério dos Transportes, Zamrides, foi designado pelo Ministro dos Transportes, Budi Karya Sumadi, para arrecadar cerca de IDR 5,5 bilhões para a vitória de Jokowi nas eleições presidenciais de 2019.

Enquanto isso, Danto naquela época ainda atuava como Diretor de Tráfego Ferroviário do Ministério dos Transportes.

Segundo ele, o dinheiro foi arrecadado do DJKA PPK e das empreiteiras da obra ferroviária. “A informação é que o Sr. Zamrides foi convidado a fugir temporariamente para o exterior porque estava sendo monitorado pelo KPK”, disse ele.

O Ministro dos Transportes ordenou então que Danto substituísse Zamrides como arrecadador de fundos do PPK. Explicou que são nove PPKs que depositaram cerca de 600 milhões de rupias cada, incluindo o arguido Yofi Akatriza.

Outro depósito proveniente de honorários de empreiteiros, disse Danto, foi destinado à compra de 25 animais para abate.

Além disso, a Direção-Geral do Ministério dos Transportes também foi solicitada a partilhar IDR 1 bilhão em combustível para o avião do Ministro dos Transportes durante sua visita a Sulawesi.

Enquanto isso, Danto recebeu pessoalmente dinheiro do acusado Yofi Okatriza no valor de IDR 595 milhões, todo o qual foi devolvido através dos investigadores do KPK.

Anteriormente, o antigo Centro de Engenharia Ferroviária de Java Central, PPK Yofi Okatriza, recebeu subornos no valor de IDR 55,6 mil milhões de dezenas de empreiteiros que implementaram projectos na área de Purwokerto e arredores no período de 2017 a 2020.

Além de dinheiro, o réu também recebeu presentes na forma de bens no valor de até IDR 1,9 bilhão. (formiga)