Ex-líder da Comissão para a Erradicação da Corrupção destaca Lei do Ministério Público repleta de conflitos de interesses

Jacarta, VIVA – O ex-líder da Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK), Saut Situmorang, destacou a Lei Número 11 de 2021 relativa ao Ministério Público, especialmente no que diz respeito ao disposto no Artigo 8, parágrafo (5), que estabelece que os processos judiciais contra os promotores devem ter a permissão do Procurador Em geral. .

Sabe-se que a Lei nº 11 de 2021 relativa ao Ministério Público foi oficialmente implementada em substituição à Lei nº 16 de 2004 relativa ao Ministério Público.

“Na verdade, o nosso paradigma para fazer leis tem muitos problemas. A forma como fazemos leis, esses artigos são problemáticos”, disse Saut em Jacarta, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

 Saut Situmorang, ex-líder do KPK

Segundo ele, na nova Lei do Ministério Público há problemas para erradicar a corrupção numa perspectiva transparente, responsável e isenta de preconceitos. Além disso, disse ele, é preciso estar verdadeiramente comprometido com a luta contra a corrupção.

“Quando se fala em erradicar a corrupção, a primeira palavra é transparente. Acabei de dizer que ambos são responsáveis. Em terceiro lugar, ser livre para dar juros. “Só temos que realmente nos comprometer a combater a corrupção e realmente proteger o nosso povo para erradicar a corrupção.” ele explicou.

Ele disse que um dos artigos regulamentados pela Lei do Ministério Público nº 11 de 2021 está repleto de conflitos de interesses na aplicação da lei. Onde, continuou ele, os investigadores, ao intimarem e questionarem os procuradores, devem primeiro obter autorização do Procurador-Geral.

“Em princípio, estamos num local de incerteza bastante elevada, há um conflito de interesses e de justiça. Portanto, é evidente que há pessoas que, antes da autorização do Procurador-Geral da República, não o podem fazer”. os chamados princípios da boa governação, transparente, responsável e livre de conflitos de interesses”, afirmou.

Portanto, Saut disse que a revisão da Lei do Ministério Público deve ser priorizada e a Câmara dos Deputados não deve esquecer as aspirações da comunidade no processo.

“A Lei (número) 11 (ano) 2021 tem problemas que, na minha opinião, são prioridades a serem resolvidas. Mas não se esqueça, participação significativa. “, explicou ele.

Entretanto, Zainal Arifin Mochtar, especialista em Direito Constitucional da Universidade Gajah Mada (UGM), afirmou que o artigo 8.º, n.º 5, da Lei n.º 11 de 2021 relativa ao Ministério Público deve ser cuidadosamente considerado no desempenho das suas funções e autoridade.

Segundo ele, o processo de aplicação da lei por parte dos procuradores é muitas vezes atrasado porque o processo de autorização não é claro ou não é concedido ou mesmo a concessão é atrasada. Por isso, disse ele, o processo de licenciamento deve ser calibrado ou repensado.

“Portanto, não importa quão bem outras instituições exerçam sua autoridade, elas só poderão fazê-lo se tiverem permissão. Então essa permissão é o parâmetro mais importante. O parágrafo 5 significa que não é fácil criminalizar os promotores que fazem cumprir a lei. “Infelizmente, o versículo 5 não explica muitas coisas em detalhes”, disse o homem conhecido como Uceng.

Além disso, Uceng lembrou ainda que caso a Lei do Ministério Público seja revista, a tradução da questão da independência ou do princípio da independência deve ser considerada conforme previsto no artigo 2.º, n.º 1. Porque, disse, todos sabem que o Ministério Público não é totalmente independente tendo em conta que é nomeado e exonerado pelo Presidente.

“Este processo deve ser independente. Se esta lei for melhorada, então a tradução da questão da independência ou do princípio da independência deve ser considerada. “A verdade é que estamos um pouco preocupados porque a acusação ainda é de um partido político, o que é perigoso”, concluiu.