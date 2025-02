Ex -ministro Krishnaiah Setty condenado a três anos de prisão no caso de fraude bancária de 2008

Um tribunal especial em Bengaluru condenou o ex -ministro Sn Krishnaiah Setty e três outros e os condenou a três anos de prisão em um caso de fraude bancária de 2008.

Santhosh Gajanan Bhat, juiz do Tribunal de Sessão Especial para casos criminais contra o MLA e os parlamentares anteriores e atuais, aprovou a ordem depois de encontrar material suficiente para estabelecer acusações contra pessoas acusadas. A cópia da frase ainda não foi publicada.

Enquanto isso, o Tribunal Especial divulgou o Sr. Setty e outros sob fiança provisória, válidos por um mês, permitindo que eles contestem o veredicto perante o Tribunal Superior. O Tribunal de Primeira Instância tem jurisdição na lei de conceder o título se a sentença não exceder três anos.

O Escritório Central de Investigação (CBI) registrou um primeiro relatório de informações (FIR) em 2008 com base em uma queixa do oficial de vigilância do antigo Banco Estadual de Mysore (SBM) e apresentou acusações de acordo com as disposições do Código Indiano e da Corrupção Lei de Prevenção.

Foi afirmado na folha de acusações que o gerente da filial da SBM e outros em conluio entre si, recebeu empréstimos de moradia sancionou várias pessoas através das empresas Sri Balaji Krupa do Sr. Setty ao apresentar certificados salariais fabricados por ITI, BEML, BMTC , Bescom e Bescom, e KSRTC, etc. … e o gerente da filial sancionou empréstimos na extensão de ₹ 7,17 milhões de rúpias.

As acusações declararam que, ao aceitar documentos falsos e manufaturados, empréstimos e o valor pendente do empréstimo foram sancionados era uma quantia de ₹ 3,53 milhões de rúpias quando a folha de acusações foi apresentada.

O Tribunal Superior de Karnataka, em março de 2023, ordenou que o Tribunal Especial concluísse o julgamento com uma expedição.